slurp hind (SLURP)

1 SLURP/USD reaalajas hind:

--
----
-4.60%1D
USD
slurp (SLURP) reaalajas hinnagraafik
slurp (SLURP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00191566
$ 0.00191566$ 0.00191566

$ 0
$ 0$ 0

--

-4.69%

-3.05%

-3.05%

slurp (SLURP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SLURP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SLURPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00191566 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SLURP muutunud -- viimase tunni jooksul, -4.69% 24 tunni vältel -3.05% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

slurp (SLURP) – turuteave

$ 10.54K
$ 10.54K$ 10.54K

--
----

$ 10.54K
$ 10.54K$ 10.54K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,098.0
999,999,098.0 999,999,098.0

slurp praegune turukapitalisatsioon on $ 10.54K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SLURP ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999999098.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 10.54K.

slurp (SLURP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse slurp ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse slurp ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse slurp ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse slurp ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.69%
30 päeva$ 0-1.01%
60 päeva$ 0+27.18%
90 päeva$ 0--

Mis on slurp (SLURP)

a cat on solana blockchain that slurps, it's a cute meme cat gif that got ctod by the community, it's goal is to slurp up the entire cryptoverse and transcend into the real world where it slurps everything and everyone up until the whole world is slurped by this cute lovable kitty, kitty slurps so well that nobody can resist its cute and delicate touch, we love it and think everyone else will too.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse slurp (SLURP) allikas

Ametlik veebisait

slurp hinna ennustus (USD)

Kui palju on slurp (SLURP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie slurp (SLURP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida slurp nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake slurp hinna ennustust kohe!

SLURP kohalike valuutade suhtes

slurp (SLURP) tokenoomika

slurp (SLURP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SLURP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse slurp (SLURP) kohta

Kui palju on slurp (SLURP) tänapäeval väärt?
Reaalajas SLURP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SLURP/USD hind?
Praegune hind SLURP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on slurp turukapitalisatsioon?
SLURP turukapitalisatsioon on $ 10.54K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SLURP ringlev varu?
SLURP ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SLURP (ATH) hind?
SLURP saavutab ATH hinna summas 0.00191566 USD.
Mis oli kõigi aegade SLURP madalaim (ATL) hind?
SLURP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SLURP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SLURP kauplemismaht on -- USD.
Kas SLURP sel aastal kõrgemale ka suundub?
SLURP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SLURP hinna ennustust.
