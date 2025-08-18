Mis on slurp (SLURP)

a cat on solana blockchain that slurps, it's a cute meme cat gif that got ctod by the community, it's goal is to slurp up the entire cryptoverse and transcend into the real world where it slurps everything and everyone up until the whole world is slurped by this cute lovable kitty, kitty slurps so well that nobody can resist its cute and delicate touch, we love it and think everyone else will too.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse slurp (SLURP) allikas Ametlik veebisait

slurp hinna ennustus (USD)

Kui palju on slurp (SLURP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie slurp (SLURP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida slurp nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake slurp hinna ennustust kohe!

SLURP kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

slurp (SLURP) tokenoomika

slurp (SLURP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SLURP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse slurp (SLURP) kohta Kui palju on slurp (SLURP) tänapäeval väärt? Reaalajas SLURP hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SLURP/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SLURP/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on slurp turukapitalisatsioon? SLURP turukapitalisatsioon on $ 10.54K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SLURP ringlev varu? SLURP ringlev varu on 1000.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SLURP (ATH) hind? SLURP saavutab ATH hinna summas 0.00191566 USD . Mis oli kõigi aegade SLURP madalaim (ATL) hind? SLURP nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SLURP kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SLURP kauplemismaht on -- USD . Kas SLURP sel aastal kõrgemale ka suundub? SLURP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SLURP hinna ennustust

slurp (SLURP) Olulised valdkonna uudised