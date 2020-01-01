SLOVE (SLOVE) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SLOVE (SLOVE) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SLOVE (SLOVE) teave From a Telegram Miniapp with over 60M users, SEED is evolving into the top RPG in Web3 gaming, inspired by the success of games like Pokémon Go and Axie Infinity. Leveraging the power of VR, AI, and seamless messenger-based onboarding, SEED not only ensures mass accessibility but also creates an engaging and interconnected gaming universe. With the Sui Foundation’s backing, SEED is transforming from a Telegram Miniapp into the first 100M-user Web3 gaming ecosystem on the Sui blockchain. Powered by Sui’s scalability and innovation, we’re delivering immersive AR gameplay, empowering developers via the SEED Combinator Program, and building a sustainable gaming future. Ametlik veebisait: https://playseedgo.com/ Ostke SLOVE kohe!

SLOVE (SLOVE) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SLOVE (SLOVE) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 160.87K $ 160.87K $ 160.87K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 90.00M $ 90.00M $ 90.00M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 178.75K $ 178.75K $ 178.75K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.193733 $ 0.193733 $ 0.193733 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00061988 $ 0.00061988 $ 0.00061988 Praegune hind: $ 0.00178746 $ 0.00178746 $ 0.00178746 Lisateave SLOVE (SLOVE) hinna kohta

SLOVE (SLOVE) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SLOVE (SLOVE) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SLOVE tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SLOVE tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SLOVE tokeni tokenoomikat, avastage SLOVE tokeni reaalajas hinda!

SLOVE – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SLOVE võiks suunduda? Meie SLOVE hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SLOVE tokeni hinna ennustust kohe!

