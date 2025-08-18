Rohkem infot FATHA

FATHA Hinnainfo

FATHA Ametlik veebisait

FATHA Tokenoomika

FATHA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Slopfather logo

Slopfather hind (FATHA)

Loendis mitteolevad

1 FATHA/USD reaalajas hind:

$0.00046136
$0.00046136$0.00046136
-7.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Slopfather (FATHA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:02:38 (UTC+8)

Slopfather (FATHA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00045829
$ 0.00045829$ 0.00045829
24 h madal
$ 0.00050508
$ 0.00050508$ 0.00050508
24 h kõrge

$ 0.00045829
$ 0.00045829$ 0.00045829

$ 0.00050508
$ 0.00050508$ 0.00050508

$ 0.02742492
$ 0.02742492$ 0.02742492

$ 0.00029667
$ 0.00029667$ 0.00029667

-0.40%

-5.86%

-21.28%

-21.28%

Slopfather (FATHA) reaalajas hind on $0.00046723. Viimase 24 tunni jooksul FATHA kaubeldud madalaim $ 0.00045829 ja kõrgeim $ 0.00050508 näitab aktiivset turu volatiivsust. FATHAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.02742492 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00029667.

Lüliajalise tootluse osas on FATHA muutunud -0.40% viimase tunni jooksul, -5.86% 24 tunni vältel -21.28% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Slopfather (FATHA) – turuteave

$ 467.19K
$ 467.19K$ 467.19K

--
----

$ 467.19K
$ 467.19K$ 467.19K

999.99M
999.99M 999.99M

999,985,683.55
999,985,683.55 999,985,683.55

Slopfather praegune turukapitalisatsioon on $ 467.19K -- 24 tunnise kauplemismahuga. FATHA ringlev varu on 999.99M, mille koguvaru on 999985683.55. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 467.19K.

Slopfather (FATHA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Slopfather ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Slopfather ja USD hinnamuutus $ -0.0001616576.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Slopfather ja USD hinnamuutus $ -0.0003031289.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Slopfather ja USD hinnamuutus $ -0.0005406504705907752.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.86%
30 päeva$ -0.0001616576-34.59%
60 päeva$ -0.0003031289-64.87%
90 päeva$ -0.0005406504705907752-53.64%

Mis on Slopfather (FATHA)

og ai slop agent. comment to influence the fatha.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Slopfather (FATHA) allikas

Ametlik veebisait

Slopfather hinna ennustus (USD)

Kui palju on Slopfather (FATHA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Slopfather (FATHA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Slopfather nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Slopfather hinna ennustust kohe!

FATHA kohalike valuutade suhtes

Slopfather (FATHA) tokenoomika

Slopfather (FATHA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet FATHA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Slopfather (FATHA) kohta

Kui palju on Slopfather (FATHA) tänapäeval väärt?
Reaalajas FATHA hind USD on 0.00046723 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune FATHA/USD hind?
Praegune hind FATHA/USD on $ 0.00046723. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Slopfather turukapitalisatsioon?
FATHA turukapitalisatsioon on $ 467.19K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on FATHA ringlev varu?
FATHA ringlev varu on 999.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim FATHA (ATH) hind?
FATHA saavutab ATH hinna summas 0.02742492 USD.
Mis oli kõigi aegade FATHA madalaim (ATL) hind?
FATHA nägi ATL hinda summas 0.00029667 USD.
Milline on FATHA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine FATHA kauplemismaht on -- USD.
Kas FATHA sel aastal kõrgemale ka suundub?
FATHA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake FATHA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:02:38 (UTC+8)

Slopfather (FATHA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.