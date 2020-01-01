SLIME (SLIME) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SLIME (SLIME) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SLIME (SLIME) teave SLIME dreamed of a better life. Tired of the murky waters and the small gains from meme coins, he decided it was time for a change. With ambition burning brighter than ever, $SLIME set out on a transformative journey. From the depths of the swamp to the heights of success, $SLIME is on a mission. Armed with newfound determination and a hunger for greatness, he's ready to take the crypto world by storm. Join $SLIME as he rises from the swamp, conquering challenges and seizing opportunities. This is just the beginning. $SLIME is hungry for success! Ametlik veebisait: https://slimeonsol.xyz/ Ostke SLIME kohe!

SLIME (SLIME) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SLIME (SLIME) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 17.37K $ 17.37K $ 17.37K Koguvaru: $ 888.49M $ 888.49M $ 888.49M Ringlev varu: $ 888.49M $ 888.49M $ 888.49M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 17.37K $ 17.37K $ 17.37K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00280345 $ 0.00280345 $ 0.00280345 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00001105 $ 0.00001105 $ 0.00001105 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave SLIME (SLIME) hinna kohta

SLIME (SLIME) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SLIME (SLIME) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SLIME tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SLIME tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SLIME tokeni tokenoomikat, avastage SLIME tokeni reaalajas hinda!

SLIME – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SLIME võiks suunduda? Meie SLIME hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SLIME tokeni hinna ennustust kohe!

