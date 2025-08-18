Slam hind (SLAM)
+1.08%
+6.13%
+6.13%
Slam (SLAM) reaalajas hind on $0.083179. Viimase 24 tunni jooksul SLAM kaubeldud madalaim $ 0.082291 ja kõrgeim $ 0.083606 näitab aktiivset turu volatiivsust. SLAMkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.893592 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00000105.
Lüliajalise tootluse osas on SLAM muutunud -- viimase tunni jooksul, +1.08% 24 tunni vältel +6.13% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Slam praegune turukapitalisatsioon on $ 1.67M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SLAM ringlev varu on 345.53B, mille koguvaru on 754997597856.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 60.59B.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Slam ja USD hinnamuutus $ +0.00088784.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Slam ja USD hinnamuutus $ +0.0106804248.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Slam ja USD hinnamuutus $ +0.0112755871.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Slam ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ +0.00088784
|+1.08%
|30 päeva
|$ +0.0106804248
|+12.84%
|60 päeva
|$ +0.0112755871
|+13.56%
|90 päeva
|$ 0
|--
A revolutionary ecosystem powered by a DeFi Casino, Advanced Charts App, Swap Platform. Slam Token has delivered 4 working products in just one month. Slam Charts: The Only Charts App for BSC With Slam Charts, you are able to see each token’s market cap data & Lp amount; both for v1 and for v2. Keep track of your favorite tokens and enjoy the simplicity. You can easily search & track BSC tokens, keep track of 4 wallets simultaneously, calculate tokens worth in USD & crypto currencies. Last but not least, you can add any token or whale wallet to your watchlist to receive push notifications for big buys/sells with the new “Whale Radar” feature! Slam Swap: Most User Friendly Swap Platform of BSC Slam Swap will automatically detect the version you should use for a specific token to get the best price. In addition to that, Slam Swap adjusts the correct slippage for you! (There are currently +30 tokens that have this feature but more will be added in the future). SlamSwap has the potential to be the next big DEX. Slam Vegas: Future of Crypto Gambling A sophisticated crypto casino with live dealers and over 100 games. Slam Vegas will have blackjack, roulette and baccarat with live dealers, slot games and live games (such as Crazy Time etc.) in our lobby. Slam Crash Our OG crash game is now moved to a new domain and it’s separated from Slam Vegas completely. You will now be able to deposit and withdraw BNB or $SLAM to play the crash game. (New tokens will be added on a regular basis) In the new version of the game, there will be features only available for SLAM holders. Slam Token aims to stand apart from the crowd by building new utilities that benefits the BSC community.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.