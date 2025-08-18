Mis on SL Benfica Fan Token (BENFICA)

Fan Tokens allow fans across multiple sports verticals to exercise their share of influence within their favourite teams/leagues/clubs. Through Socios.com, fans are empowered to participate in certain club decisions, for example, choosing a goal celebration song in a football stadium, choosing which fighters should go head to head in MMA, and more. Thanks to Fan Tokens, holders receive access to once-in-a-lifetime experiences such as player meet and greets, training day events & much much more. The growing list of partnerships launching their Fan Tokens on the Socios.com platform includes some of the biggest sporting organizations in the world such as FC Barcelona, Inter Milan, AC Milan, Manchester City, UFC, ROUSH Fenway Racing, Aston Martin, just to name a few.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SL Benfica Fan Token (BENFICA) allikas Ametlik veebisait

SL Benfica Fan Token hinna ennustus (USD)

Kui palju on SL Benfica Fan Token (BENFICA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SL Benfica Fan Token (BENFICA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SL Benfica Fan Token nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SL Benfica Fan Token hinna ennustust kohe!

BENFICA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

SL Benfica Fan Token (BENFICA) tokenoomika

SL Benfica Fan Token (BENFICA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BENFICA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SL Benfica Fan Token (BENFICA) kohta Kui palju on SL Benfica Fan Token (BENFICA) tänapäeval väärt? Reaalajas BENFICA hind USD on 0.76711 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune BENFICA/USD hind? $ 0.76711 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind BENFICA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SL Benfica Fan Token turukapitalisatsioon? BENFICA turukapitalisatsioon on $ 2.08M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on BENFICA ringlev varu? BENFICA ringlev varu on 2.71M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim BENFICA (ATH) hind? BENFICA saavutab ATH hinna summas 3.65 USD . Mis oli kõigi aegade BENFICA madalaim (ATL) hind? BENFICA nägi ATL hinda summas 0.561403 USD . Milline on BENFICA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine BENFICA kauplemismaht on -- USD . Kas BENFICA sel aastal kõrgemale ka suundub? BENFICA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BENFICA hinna ennustust

SL Benfica Fan Token (BENFICA) Olulised valdkonna uudised