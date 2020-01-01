Skyhash (SKH) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Skyhash (SKH) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Skyhash (SKH) teave Skyhash is become the most trusted cloud mining service provider, Skyhash.app aims to be a rapidly growing digital asset mining service and a leading cloud mining service provider globally. Skyhash is committed to building a secure, compliant, and transparent blockchain infrastructure, offering a range of stable and intelligent hashrate service solutions to a worldwide customer base. Leveraging its expanding global mining facility network and strategic partnership with BTC-MINING Australia. Ametlik veebisait: https://skyhash.app/ Valge raamat: https://skyhash.app/Files/SKYHASH-WhitePaper-1.00.pdf Ostke SKH kohe!

Skyhash (SKH) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Skyhash (SKH) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Koguvaru: $ 99.00M $ 99.00M $ 99.00M Ringlev varu: $ 19.72M $ 19.72M $ 19.72M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 5.64M $ 5.64M $ 5.64M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.554563 $ 0.554563 $ 0.554563 Kõigi aegade madalaim: $ 0.02119626 $ 0.02119626 $ 0.02119626 Praegune hind: $ 0.056935 $ 0.056935 $ 0.056935 Lisateave Skyhash (SKH) hinna kohta

Skyhash (SKH) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Skyhash (SKH) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SKH tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SKH tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SKH tokeni tokenoomikat, avastage SKH tokeni reaalajas hinda!

SKH – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SKH võiks suunduda? Meie SKH hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SKH tokeni hinna ennustust kohe!

