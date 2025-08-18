Rohkem infot SKYH

Sky Hause logo

Sky Hause hind (SKYH)

Loendis mitteolevad

1 SKYH/USD reaalajas hind:

--
----
0.00%1D
USD
Sky Hause (SKYH) reaalajas hinnagraafik
Sky Hause (SKYH) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00355354
$ 0.00355354$ 0.00355354

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+8.68%

+8.68%

Sky Hause (SKYH) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SKYH kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SKYHkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00355354 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SKYH muutunud -- viimase tunni jooksul, -- 24 tunni vältel +8.68% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Sky Hause (SKYH) – turuteave

$ 5.46K
$ 5.46K$ 5.46K

--
----

$ 5.46K
$ 5.46K$ 5.46K

499.99M
499.99M 499.99M

499,991,407.32
499,991,407.32 499,991,407.32

Sky Hause praegune turukapitalisatsioon on $ 5.46K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SKYH ringlev varu on 499.99M, mille koguvaru on 499991407.32. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 5.46K.

Sky Hause (SKYH) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Sky Hause ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Sky Hause ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Sky Hause ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Sky Hause ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0--
30 päeva$ 0+13.03%
60 päeva$ 0+26.91%
90 päeva$ 0--

Mis on Sky Hause (SKYH)

Bridging Real World Asset (RWA) With Blockchain. Own, Invest and Earn Through NFTs on #Solana.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Sky Hause (SKYH) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Sky Hause hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sky Hause (SKYH) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sky Hause (SKYH) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sky Hause nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sky Hause hinna ennustust kohe!

SKYH kohalike valuutade suhtes

Sky Hause (SKYH) tokenoomika

Sky Hause (SKYH) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SKYH tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sky Hause (SKYH) kohta

Kui palju on Sky Hause (SKYH) tänapäeval väärt?
Reaalajas SKYH hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SKYH/USD hind?
Praegune hind SKYH/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sky Hause turukapitalisatsioon?
SKYH turukapitalisatsioon on $ 5.46K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SKYH ringlev varu?
SKYH ringlev varu on 499.99M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SKYH (ATH) hind?
SKYH saavutab ATH hinna summas 0.00355354 USD.
Mis oli kõigi aegade SKYH madalaim (ATL) hind?
SKYH nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SKYH kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SKYH kauplemismaht on -- USD.
Kas SKYH sel aastal kõrgemale ka suundub?
SKYH võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SKYH hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.