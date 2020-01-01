Skimask Pnut (SKINUT) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Skimask Pnut (SKINUT) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Skimask Pnut (SKINUT) teave Skimask Pnut $SKINUT is built on the Base Network, a robust and secure blockchain that ensures transparency, speed, and reliability. What sets Skimask Pnut apart is its community-driven approach. Every major decision is made collectively, giving every holder a voice and a stake in the future of SKINUT. We believe in the power of the crowd, and that together, we can create something truly special community. Ametlik veebisait: https://skimaskpnut.meme/ Ostke SKINUT kohe!

Skimask Pnut (SKINUT) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Skimask Pnut (SKINUT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 55.37K $ 55.37K $ 55.37K Koguvaru: $ 991.44M $ 991.44M $ 991.44M Ringlev varu: $ 991.44M $ 991.44M $ 991.44M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 55.37K $ 55.37K $ 55.37K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00206967 $ 0.00206967 $ 0.00206967 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Skimask Pnut (SKINUT) hinna kohta

Skimask Pnut (SKINUT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Skimask Pnut (SKINUT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SKINUT tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SKINUT tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SKINUT tokeni tokenoomikat, avastage SKINUT tokeni reaalajas hinda!

SKINUT – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SKINUT võiks suunduda? Meie SKINUT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SKINUT tokeni hinna ennustust kohe!

