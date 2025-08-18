Rohkem infot SKAI

SKAI Hinnainfo

SKAI Valge raamat

SKAI Ametlik veebisait

SKAI Tokenoomika

SKAI Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Skillful AI logo

Skillful AI hind (SKAI)

Loendis mitteolevad

1 SKAI/USD reaalajas hind:

$0.00184381
$0.00184381$0.00184381
+15.00%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Skillful AI (SKAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:25:22 (UTC+8)

Skillful AI (SKAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00158438
$ 0.00158438$ 0.00158438
24 h madal
$ 0.00195707
$ 0.00195707$ 0.00195707
24 h kõrge

$ 0.00158438
$ 0.00158438$ 0.00158438

$ 0.00195707
$ 0.00195707$ 0.00195707

$ 0.252674
$ 0.252674$ 0.252674

$ 0.00113594
$ 0.00113594$ 0.00113594

-4.63%

+15.08%

-6.55%

-6.55%

Skillful AI (SKAI) reaalajas hind on $0.00184381. Viimase 24 tunni jooksul SKAI kaubeldud madalaim $ 0.00158438 ja kõrgeim $ 0.00195707 näitab aktiivset turu volatiivsust. SKAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.252674 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00113594.

Lüliajalise tootluse osas on SKAI muutunud -4.63% viimase tunni jooksul, +15.08% 24 tunni vältel -6.55% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Skillful AI (SKAI) – turuteave

$ 211.69K
$ 211.69K$ 211.69K

--
----

$ 1.87M
$ 1.87M$ 1.87M

113.37M
113.37M 113.37M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Skillful AI praegune turukapitalisatsioon on $ 211.69K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SKAI ringlev varu on 113.37M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.87M.

Skillful AI (SKAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Skillful AI ja USD hinnamuutus $ +0.00024155.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Skillful AI ja USD hinnamuutus $ +0.0001335206.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Skillful AI ja USD hinnamuutus $ -0.0007167566.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Skillful AI ja USD hinnamuutus $ -0.007237224391381448.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ +0.00024155+15.08%
30 päeva$ +0.0001335206+7.24%
60 päeva$ -0.0007167566-38.87%
90 päeva$ -0.007237224391381448-79.69%

Mis on Skillful AI (SKAI)

Skillful AI is standing for the transition from basic chatbots to advanced virtual assistants and tailor-made AI solutions. Skillful AI is an advanced platform that empowers individuals by providing a personalized AI ecosystem. It enables users to stay current with rapid technological advancements, offering customized virtual assistants trained in domain-specific knowledge. With a focus on context and user-specific memories, Skillful AI ensures comprehensive and tailored interactions. Additionally, it embraces developers, granting access to tools for creating and monetizing assistants, fostering a collaborative and dynamic ecosystem Powered by blockchain technology. Skillful AI is a gateway to harnessing the benefits of AI and staying ahead in a dynamic digital world.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Skillful AI (SKAI) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Skillful AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Skillful AI (SKAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Skillful AI (SKAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Skillful AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Skillful AI hinna ennustust kohe!

SKAI kohalike valuutade suhtes

Skillful AI (SKAI) tokenoomika

Skillful AI (SKAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SKAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Skillful AI (SKAI) kohta

Kui palju on Skillful AI (SKAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas SKAI hind USD on 0.00184381 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SKAI/USD hind?
Praegune hind SKAI/USD on $ 0.00184381. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Skillful AI turukapitalisatsioon?
SKAI turukapitalisatsioon on $ 211.69K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SKAI ringlev varu?
SKAI ringlev varu on 113.37M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SKAI (ATH) hind?
SKAI saavutab ATH hinna summas 0.252674 USD.
Mis oli kõigi aegade SKAI madalaim (ATL) hind?
SKAI nägi ATL hinda summas 0.00113594 USD.
Milline on SKAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SKAI kauplemismaht on -- USD.
Kas SKAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
SKAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SKAI hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:25:22 (UTC+8)

Skillful AI (SKAI) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.