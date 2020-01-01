Skibidi Toilet (SKBDI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Skibidi Toilet (SKBDI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Skibidi Toilet (SKBDI) teave The Skibidi Toilet meme reimagines a toilet as a dancing, animated character set to the catchy "Skibidi" song, amassing +65 billion views. Skibidi Toilet is a cryptocurrency that has gained attention for its unique origins and lighthearted approach to crypto. Popular Youtube meme Skibidi Toilet taking over the world. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Skibidi Toilet is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks! Ametlik veebisait: https://www.skbdi.lol/

Skibidi Toilet (SKBDI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Skibidi Toilet (SKBDI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 4.21M $ 4.21M $ 4.21M Koguvaru: $ 74.92M $ 74.92M $ 74.92M Ringlev varu: $ 74.92M $ 74.92M $ 74.92M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.21M $ 4.21M $ 4.21M Kõigi aegade kõrgeim: $ 1.026 $ 1.026 $ 1.026 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0178059 $ 0.0178059 $ 0.0178059 Praegune hind: $ 0.056045 $ 0.056045 $ 0.056045 Lisateave Skibidi Toilet (SKBDI) hinna kohta

Skibidi Toilet (SKBDI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Skibidi Toilet (SKBDI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SKBDI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SKBDI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SKBDI tokeni tokenoomikat, avastage SKBDI tokeni reaalajas hinda!

SKBDI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SKBDI võiks suunduda? Meie SKBDI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SKBDI tokeni hinna ennustust kohe!

