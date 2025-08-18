Rohkem infot SKBDI

Skibidi Toilet hind (SKBDI)

Loendis mitteolevad

1 SKBDI/USD reaalajas hind:

$0.04486683
-0.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Skibidi Toilet (SKBDI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 12:56:24 (UTC+8)

Skibidi Toilet (SKBDI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.04376068
24 h madal
$ 0.0498643
24 h kõrge

$ 0.04376068
$ 0.0498643
$ 1.026
$ 0.0178059
+0.23%

-0.96%

-7.80%

-7.80%

Skibidi Toilet (SKBDI) reaalajas hind on $0.04486683. Viimase 24 tunni jooksul SKBDI kaubeldud madalaim $ 0.04376068 ja kõrgeim $ 0.0498643 näitab aktiivset turu volatiivsust. SKBDIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 1.026 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.0178059.

Lüliajalise tootluse osas on SKBDI muutunud +0.23% viimase tunni jooksul, -0.96% 24 tunni vältel -7.80% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Skibidi Toilet (SKBDI) – turuteave

$ 3.33M
--
$ 3.33M
74.92M
74,918,100.8486275
Skibidi Toilet praegune turukapitalisatsioon on $ 3.33M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SKBDI ringlev varu on 74.92M, mille koguvaru on 74918100.8486275. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 3.33M.

Skibidi Toilet (SKBDI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Skibidi Toilet ja USD hinnamuutus $ -0.00043596129454152.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Skibidi Toilet ja USD hinnamuutus $ -0.0142852666.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Skibidi Toilet ja USD hinnamuutus $ -0.0183076407.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Skibidi Toilet ja USD hinnamuutus $ -0.009847211292320534.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.00043596129454152-0.96%
30 päeva$ -0.0142852666-31.83%
60 päeva$ -0.0183076407-40.80%
90 päeva$ -0.009847211292320534-17.99%

Mis on Skibidi Toilet (SKBDI)

The Skibidi Toilet meme reimagines a toilet as a dancing, animated character set to the catchy "Skibidi" song, amassing +65 billion views. Skibidi Toilet is a cryptocurrency that has gained attention for its unique origins and lighthearted approach to crypto. Popular Youtube meme Skibidi Toilet taking over the world. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Skibidi Toilet is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Skibidi Toilet (SKBDI) allikas

Ametlik veebisait

Skibidi Toilet hinna ennustus (USD)

Kui palju on Skibidi Toilet (SKBDI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Skibidi Toilet (SKBDI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Skibidi Toilet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Skibidi Toilet hinna ennustust kohe!

SKBDI kohalike valuutade suhtes

Skibidi Toilet (SKBDI) tokenoomika

Skibidi Toilet (SKBDI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SKBDI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Skibidi Toilet (SKBDI) kohta

Kui palju on Skibidi Toilet (SKBDI) tänapäeval väärt?
Reaalajas SKBDI hind USD on 0.04486683 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SKBDI/USD hind?
Praegune hind SKBDI/USD on $ 0.04486683. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Skibidi Toilet turukapitalisatsioon?
SKBDI turukapitalisatsioon on $ 3.33M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SKBDI ringlev varu?
SKBDI ringlev varu on 74.92M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SKBDI (ATH) hind?
SKBDI saavutab ATH hinna summas 1.026 USD.
Mis oli kõigi aegade SKBDI madalaim (ATL) hind?
SKBDI nägi ATL hinda summas 0.0178059 USD.
Milline on SKBDI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SKBDI kauplemismaht on -- USD.
Kas SKBDI sel aastal kõrgemale ka suundub?
SKBDI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SKBDI hinna ennustust.
