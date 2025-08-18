Mis on Skibidi Toilet (SKBDI)

The Skibidi Toilet meme reimagines a toilet as a dancing, animated character set to the catchy "Skibidi" song, amassing +65 billion views. Skibidi Toilet is a cryptocurrency that has gained attention for its unique origins and lighthearted approach to crypto. Popular Youtube meme Skibidi Toilet taking over the world. Launched stealth with presale, zero taxes, LP burnt and contract renounced - TAX: 0/0 This narrative has its roots in a fascinating story. Skibidi Toilet is more than a token it's a movement to embrace the underdog in all of us and transform setbacks into comebacks!

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Skibidi Toilet hinna ennustus (USD)

Kui palju on Skibidi Toilet (SKBDI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Skibidi Toilet (SKBDI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Skibidi Toilet nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

SKBDI kohalike valuutade suhtes

Skibidi Toilet (SKBDI) tokenoomika

Skibidi Toilet (SKBDI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SKBDI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Skibidi Toilet (SKBDI) kohta Kui palju on Skibidi Toilet (SKBDI) tänapäeval väärt? Reaalajas SKBDI hind USD on 0.04486683 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SKBDI/USD hind? $ 0.04486683 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SKBDI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Skibidi Toilet turukapitalisatsioon? SKBDI turukapitalisatsioon on $ 3.33M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SKBDI ringlev varu? SKBDI ringlev varu on 74.92M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SKBDI (ATH) hind? SKBDI saavutab ATH hinna summas 1.026 USD . Mis oli kõigi aegade SKBDI madalaim (ATL) hind? SKBDI nägi ATL hinda summas 0.0178059 USD . Milline on SKBDI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SKBDI kauplemismaht on -- USD . Kas SKBDI sel aastal kõrgemale ka suundub? SKBDI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SKBDI hinna ennustust

