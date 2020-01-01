Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) teave Skibidi memecoin is all about the current state of internet culture. From the dancing guy meme to the Skibidi toilet machinima animations and the viral Skibidi song remixes, it shows just how wild and weird the internet has become. Meanwhile, the crypto world still feels stuck in the past. The top meme coins are clinging to outdated formats like Doge and Pepe. Skibidi is here to shake things up, dragging crypto into the chaotic, brain-melting madness of today's memes and turning the space into a giant toilet. Launched on pump.fun, the token has zero taxes, is 100% community-owned, and is purely for fun. Don't take it seriously, just enjoy the ride! Ametlik veebisait: https://skibidi.cool/

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 13.62K $ 13.62K $ 13.62K Koguvaru: $ 761.51M $ 761.51M $ 761.51M Ringlev varu: $ 761.51M $ 761.51M $ 761.51M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 13.62K $ 13.62K $ 13.62K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) hinna kohta

Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SKIBIDI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SKIBIDI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SKIBIDI tokeni tokenoomikat, avastage SKIBIDI tokeni reaalajas hinda!

SKIBIDI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SKIBIDI võiks suunduda? Meie SKIBIDI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

