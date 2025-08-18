Skibidi Dop Dop hind (SKIBIDI)
Skibidi Dop Dop (SKIBIDI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SKIBIDI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SKIBIDIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.
Lüliajalise tootluse osas on SKIBIDI muutunud -0.41% viimase tunni jooksul, +1.46% 24 tunni vältel +15.46% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Skibidi Dop Dop praegune turukapitalisatsioon on $ 14.14K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SKIBIDI ringlev varu on 761.51M, mille koguvaru on 761512552.62. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 14.14K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Skibidi Dop Dop ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Skibidi Dop Dop ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Skibidi Dop Dop ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Skibidi Dop Dop ja USD hinnamuutus $ 0.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|+1.46%
|30 päeva
|$ 0
|+26.17%
|60 päeva
|$ 0
|+27.16%
|90 päeva
|$ 0
|--
Skibidi memecoin is all about the current state of internet culture. From the dancing guy meme to the Skibidi toilet machinima animations and the viral Skibidi song remixes, it shows just how wild and weird the internet has become. Meanwhile, the crypto world still feels stuck in the past. The top meme coins are clinging to outdated formats like Doge and Pepe. Skibidi is here to shake things up, dragging crypto into the chaotic, brain-melting madness of today’s memes and turning the space into a giant toilet. Launched on pump.fun, the token has zero taxes, is 100% community-owned, and is purely for fun. Don’t take it seriously, just enjoy the ride!
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.