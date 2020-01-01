SKI MASK CAT (SKICAT) tokenoomika
SKI MASK CAT (SKICAT) teave
A meme-based inspired by the internet's love for absurdist humor, niche subcultures, and rebellious energy. The core concept revolves around a ski mask-wearing cat, a symbol of mischief, swag, and unpredictability. The project fuels a vibrant community-driven ecosystem where users create, share, and amplify memes and videos featuring the Ski Mask Cat in humorous, chaotic, and high-energy scenarios. Beyond its humor, the project aims to build an inclusive platform for fostering creativity and celebrating internet culture.
SKI MASK CAT (SKICAT) tokenoomika ja hinnaanalüüs
Avastage SKI MASK CAT (SKICAT) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.
SKI MASK CAT (SKICAT) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud
SKI MASK CAT (SKICAT) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.
Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:
Koguvaru:
Maksimaalne loodud või loodavate SKICAT tokenite arv.
Ringlev varu:
Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.
Maksimaalne varu:
SKICAT tokenite koguarvu range piirang.
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.
Inflatsiooni määr:
Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.
Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?
Suur ringlev varu = suurem likviidsus.
Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.
Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.
Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.
Nüüd, kui te mõistate SKICAT tokeni tokenoomikat, avastage SKICAT tokeni reaalajas hinda!
SKICAT – hinna ennustus
Tahaksite teada, kuhu SKICAT võiks suunduda? Meie SKICAT hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.
Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi?
MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks.
Lahtiütlus
Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.