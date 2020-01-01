Skeb (SKEB) tokenoomika

Skeb (SKEB) teave

Skeb is a Japanese commission platform with over 113,000 native creators and 2.23M users. Skeb Coin is a crypto asset that enables smooth transactions between creators and their fans. Skeb Coin is going live as the native governance token on this platform for realizing Skebverse.

Ametlik veebisait:
https://skebcoin.com/

Skeb (SKEB) tokenoomika ja hinnaanalüüs

Avastage Skeb (SKEB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist.

Turukapital:
$ 3.68M
$ 3.68M$ 3.68M
Koguvaru:
$ 9.98B
$ 9.98B$ 9.98B
Ringlev varu:
$ 9.58B
$ 9.58B$ 9.58B
FDV (täielikult lahjendatud hindamine):
$ 3.84M
$ 3.84M$ 3.84M
Kõigi aegade kõrgeim:
$ 0.01238736
$ 0.01238736$ 0.01238736
Kõigi aegade madalaim:
$ 0.0000653
$ 0.0000653$ 0.0000653
Praegune hind:
$ 0.00038444
$ 0.00038444$ 0.00038444

Skeb (SKEB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud

Skeb (SKEB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks.

Peamised näitajad ja nende arvutamise viis:

Koguvaru:

Maksimaalne loodud või loodavate SKEB tokenite arv.

Ringlev varu:

Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv.

Maksimaalne varu:

SKEB tokenite koguarvu range piirang.

FDV (täielikult lahjendatud hindamine):

Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses.

Inflatsiooni määr:

Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist.

Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised?

Suur ringlev varu = suurem likviidsus.

Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal.

Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk.

Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid.

Nüüd, kui te mõistate SKEB tokeni tokenoomikat, avastage SKEB tokeni reaalajas hinda!

SKEB – hinna ennustus

Tahaksite teada, kuhu SKEB võiks suunduda? Meie SKEB hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet.

Lahtiütlus

Sellel lehel olevad tokenoomika andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC ei garanteeri selle täpsust. Enne investeerimist palun tehke põhjalik eeltöö.