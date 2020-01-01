Skeb (SKEB) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Skeb (SKEB) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Skeb (SKEB) teave Skeb is a Japanese commission platform with over 113,000 native creators and 2.23M users. Skeb Coin is a crypto asset that enables smooth transactions between creators and their fans. Skeb Coin is going live as the native governance token on this platform for realizing Skebverse. Ametlik veebisait: https://skebcoin.com/ Ostke SKEB kohe!

Skeb (SKEB) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Skeb (SKEB) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 3.68M $ 3.68M $ 3.68M Koguvaru: $ 9.98B $ 9.98B $ 9.98B Ringlev varu: $ 9.58B $ 9.58B $ 9.58B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 3.84M $ 3.84M $ 3.84M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01238736 $ 0.01238736 $ 0.01238736 Kõigi aegade madalaim: $ 0.0000653 $ 0.0000653 $ 0.0000653 Praegune hind: $ 0.00038444 $ 0.00038444 $ 0.00038444 Lisateave Skeb (SKEB) hinna kohta

Skeb (SKEB) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Skeb (SKEB) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SKEB tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SKEB tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SKEB tokeni tokenoomikat, avastage SKEB tokeni reaalajas hinda!

