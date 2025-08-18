Mis on SKAINET (SKAI)

Skainet revolutionizes the AI landscape by creating a decentralized network of specialized AI agents interconnected through an intent-based architecture. Users submit intents—high-level tasks or objectives—and Skainet's platform efficiently matches them with capable agents who autonomously decide to collaborate or compete to provide the best solutions. This ecosystem empowers developers to monetize their expertise by deploying specialized agents, while users and businesses gain access to a diverse marketplace of AI services tailored to their specific needs.

Üksuse SKAINET (SKAI) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SKAINET (SKAI) kohta Kui palju on SKAINET (SKAI) tänapäeval väärt? Reaalajas SKAI hind USD on 0.00002743 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SKAI/USD hind? $ 0.00002743 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SKAI/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SKAINET turukapitalisatsioon? SKAI turukapitalisatsioon on $ 27.33K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SKAI ringlev varu? SKAI ringlev varu on 999.88M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SKAI (ATH) hind? SKAI saavutab ATH hinna summas 0.0089911 USD . Mis oli kõigi aegade SKAI madalaim (ATL) hind? SKAI nägi ATL hinda summas 0.00002162 USD . Milline on SKAI kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SKAI kauplemismaht on -- USD . Kas SKAI sel aastal kõrgemale ka suundub? SKAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SKAI hinna ennustust

