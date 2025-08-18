Rohkem infot SKAI

SKAINET hind (SKAI)

1 SKAI/USD reaalajas hind:

-6.30%1D
SKAINET (SKAI) reaalajas hinnagraafik
SKAINET (SKAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

SKAINET (SKAI) reaalajas hind on $0.00002743. Viimase 24 tunni jooksul SKAI kaubeldud madalaim $ 0.00002718 ja kõrgeim $ 0.00002953 näitab aktiivset turu volatiivsust. SKAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0089911 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00002162.

Lüliajalise tootluse osas on SKAI muutunud +0.00% viimase tunni jooksul, -6.44% 24 tunni vältel -2.02% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

SKAINET (SKAI) – turuteave

SKAINET praegune turukapitalisatsioon on $ 27.33K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SKAI ringlev varu on 999.88M, mille koguvaru on 999879310.062014. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 27.33K.

SKAINET (SKAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SKAINET ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SKAINET ja USD hinnamuutus $ -0.0000038454.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SKAINET ja USD hinnamuutus $ -0.0000143530.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SKAINET ja USD hinnamuutus $ -0.00005499562555696786.

Periood Muutus (USD) Muutus (%)
Täna $ 0 -6.44%
30 päeva $ -0.0000038454 -14.01%
60 päeva $ -0.0000143530 -52.32%
90 päeva $ -0.00005499562555696786 -66.72%

Mis on SKAINET (SKAI)

Skainet revolutionizes the AI landscape by creating a decentralized network of specialized AI agents interconnected through an intent-based architecture. Users submit intents—high-level tasks or objectives—and Skainet's platform efficiently matches them with capable agents who autonomously decide to collaborate or compete to provide the best solutions. This ecosystem empowers developers to monetize their expertise by deploying specialized agents, while users and businesses gain access to a diverse marketplace of AI services tailored to their specific needs.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SKAINET (SKAI) allikas

SKAINET hinna ennustus (USD)

Kui palju on SKAINET (SKAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SKAINET (SKAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SKAINET nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SKAINET hinna ennustust kohe!

SKAINET (SKAI) tokenoomika

SKAINET (SKAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SKAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SKAINET (SKAI) kohta

Kui palju on SKAINET (SKAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas SKAI hind USD on 0.00002743 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SKAI/USD hind?
Praegune hind SKAI/USD on $ 0.00002743. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SKAINET turukapitalisatsioon?
SKAI turukapitalisatsioon on $ 27.33K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SKAI ringlev varu?
SKAI ringlev varu on 999.88M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SKAI (ATH) hind?
SKAI saavutab ATH hinna summas 0.0089911 USD.
Mis oli kõigi aegade SKAI madalaim (ATL) hind?
SKAI nägi ATL hinda summas 0.00002162 USD.
Milline on SKAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SKAI kauplemismaht on -- USD.
Kas SKAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
SKAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SKAI hinna ennustust.
