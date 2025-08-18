Rohkem infot SIZE

SizeChat hind (SIZE)

1 SIZE/USD reaalajas hind:

--
----
-1.80%1D
SizeChat (SIZE) reaalajas hinnagraafik
SizeChat (SIZE) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0027345
$ 0.0027345$ 0.0027345

$ 0
$ 0$ 0

--

-1.85%

+4.13%

+4.13%

SizeChat (SIZE) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SIZE kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SIZEkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0027345 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SIZE muutunud -- viimase tunni jooksul, -1.85% 24 tunni vältel +4.13% viimase 7 päeva jooksul.

SizeChat (SIZE) – turuteave

$ 14.17K
$ 14.17K$ 14.17K

--
----

$ 15.74K
$ 15.74K$ 15.74K

899.89M
899.89M 899.89M

999,600,530.195689
999,600,530.195689 999,600,530.195689

SizeChat praegune turukapitalisatsioon on $ 14.17K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SIZE ringlev varu on 899.89M, mille koguvaru on 999600530.195689. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 15.74K.

SizeChat (SIZE) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse SizeChat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse SizeChat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse SizeChat ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse SizeChat ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-1.85%
30 päeva$ 0+2.67%
60 päeva$ 0+20.13%
90 päeva$ 0--

Mis on SizeChat (SIZE)

SizeChat is web-based, instant token-gated chat for any Solana token, allowing teams to create gated channels for all their holders, from little fish to giga whales. SizeChat offers the holders of these tokens access to channels based on their holdings, encouraging diverse and sustained engagement, while allowing token creators to offer tiered access and exclusive opportunities to their token holders.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

SizeChat hinna ennustus (USD)

Kui palju on SizeChat (SIZE) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SizeChat (SIZE) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SizeChat nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SizeChat hinna ennustust kohe!

SIZE kohalike valuutade suhtes

SizeChat (SIZE) tokenoomika

SizeChat (SIZE) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SIZE tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SizeChat (SIZE) kohta

Kui palju on SizeChat (SIZE) tänapäeval väärt?
Reaalajas SIZE hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SIZE/USD hind?
Praegune hind SIZE/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on SizeChat turukapitalisatsioon?
SIZE turukapitalisatsioon on $ 14.17K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SIZE ringlev varu?
SIZE ringlev varu on 899.89M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SIZE (ATH) hind?
SIZE saavutab ATH hinna summas 0.0027345 USD.
Mis oli kõigi aegade SIZE madalaim (ATL) hind?
SIZE nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SIZE kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SIZE kauplemismaht on -- USD.
Kas SIZE sel aastal kõrgemale ka suundub?
SIZE võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SIZE hinna ennustust.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.