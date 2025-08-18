Sirin Labs hind (SRN)
Sirin Labs (SRN) reaalajas hind on $0.00019609. Viimase 24 tunni jooksul SRN kaubeldud madalaim $ 0.00019485 ja kõrgeim $ 0.00019761 näitab aktiivset turu volatiivsust. SRNkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.51 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00004709.
Lüliajalise tootluse osas on SRN muutunud -0.00% viimase tunni jooksul, -0.00% 24 tunni vältel +0.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Sirin Labs praegune turukapitalisatsioon on $ 104.47K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SRN ringlev varu on 532.78M, mille koguvaru on 572166103.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 112.20K.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Sirin Labs ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Sirin Labs ja USD hinnamuutus $ -0.0000000183.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Sirin Labs ja USD hinnamuutus $ +0.0000000018.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Sirin Labs ja USD hinnamuutus $ -0.00000229071027090728.
|Periood
|Muutus (USD)
|Muutus (%)
|Täna
|$ 0
|-0.00%
|30 päeva
|$ -0.0000000183
|-0.00%
|60 päeva
|$ +0.0000000018
|+0.00%
|90 päeva
|$ -0.00000229071027090728
|-1.15%
Sirin Labs Token is a crypto token developed by blockchain development company Sirin Labs, and is a part of the SIRIN Labs ecosystem. Sirin Labs has been developing the first blockchain smartphone, and every product of this company is committed to using their own blockchain! They promote use of digital currencies and decentralization through SRN tokens. Sirin Labs was found in 2014. Solarin was their first project, which gained popularity as the most secure phone in the world. Though it was a success and was endorsed by famous celebrities like Leonardo DiCaprio, the company declared a layoff of about one-third of the staff by 2015. The reason they announced was developments in other fields. In late 2017, Sirin Labs announced the ICO (Initial Public Offering) of Sirin Lab Token (SRN) in order to give their operations a new direction. Now, they focus on bringing new technology for mass adoption. SIRIN Labs has a vision of creating open source and secure devices for mass adoption. The biggest problem SRN tokens face is convincing average users of smartphone that a high security phone is worth investing in! If SRN tokens follow the recent trends and other products by SIRIN Labs become a success, then that day is not away when SRN token will be one of the top cryptocurrencies in the world. SRN tokens have immense potential for development. Given that the smartphone market is one of their targets, there’s a large industry that’s being picked on as an audience for the technology.
Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.