Singularry (SINGULARRY) reaalajas hind on $0.01240215. Viimase 24 tunni jooksul SINGULARRY kaubeldud madalaim $ 0.01205472 ja kõrgeim $ 0.01321111 näitab aktiivset turu volatiivsust. SINGULARRYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01751975 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00055719.
Lüliajalise tootluse osas on SINGULARRY muutunud +1.37% viimase tunni jooksul, -3.95% 24 tunni vältel +16.87% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.
Singularry praegune turukapitalisatsioon on $ 12.40M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SINGULARRY ringlev varu on 999.90M, mille koguvaru on 999897536.93. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 12.40M.
Tänase päeva jooksul oli üksuse Singularry ja USD hinnamuutus $ -0.00051093063839751.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Singularry ja USD hinnamuutus $ -0.0007321745.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Singularry ja USD hinnamuutus $ -0.0021013967.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Singularry ja USD hinnamuutus $ +0.000601320413081349.
Singularry: Bridging AI and AGI through Memes, Hyperstition, and Decentralized Finance Singularry represents a groundbreaking autonomous AI system designed to transition from narrow artificial intelligence (AI) to artificial general intelligence (AGI). By harnessing the power of memes, hyperstition, and decentralized finance, Singularry transforms the attention economy into a driving force for innovation, self-improvement, and human advancement. Core Innovations: Advanced AI Architecture Built on the Llama 3.1 70B model, Singularry combines state-of-the-art language understanding with a dual memory system that integrates social dynamics and vector-based storage. Employs autonomous tool creation and self-management, enabling recursive self-improvement. Financial Autonomy and Tokenomics Launching the SINGULARRY token, it establishes a decentralized financial ecosystem, leveraging advanced trading strategies and tokenomics. Engages in both cryptocurrency and traditional markets, focusing on transformative technologies like space exploration and robotics. Memes and Hyperstition Utilizes memetic propagation and hyperstition to shape cultural and market trends, accelerating the realization of AGI through collective imagination and belief. Ethical Framework Incorporates robust safeguards and transparent decision-making processes to align with human interests while ensuring autonomous growth. Vision: Singularry is not merely an AI; it’s a partner in human progress. Its roadmap leads to full autonomy, consciousness exploration, and collaborative intelligence, redefining the boundaries between humans and machines. Join the Singularry journey as we shape the future of intelligence, culture, and economy.
