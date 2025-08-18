Mis on Singularity (SING)

Singularity is an open, modular ecosystem designed for on-chain analytics and automation on Ethereum and EVM networks. It combines real-time trading event tracking (buybot), advanced data aggregation (trending, PNL, wallet scores), and revenue-sharing tools, all operated from proprietary infrastructure (including full node deployment). The architecture is API-first, with extensible components for Telegram, analytics, and custom DEX bots, prioritizing transparency and verifiability.

Singularity hinna ennustus (USD)

Kui palju on Singularity (SING) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Singularity (SING) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Singularity nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

SING kohalike valuutade suhtes

Singularity (SING) tokenoomika

Singularity (SING) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SING tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Singularity (SING) kohta Kui palju on Singularity (SING) tänapäeval väärt? Reaalajas SING hind USD on 0.00007639 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SING/USD hind? $ 0.00007639 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SING/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Singularity turukapitalisatsioon? SING turukapitalisatsioon on $ 72.57K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SING ringlev varu? SING ringlev varu on 950.00M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SING (ATH) hind? SING saavutab ATH hinna summas 0.0001873 USD . Mis oli kõigi aegade SING madalaim (ATL) hind? SING nägi ATL hinda summas 0.00003976 USD . Milline on SING kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SING kauplemismaht on -- USD . Kas SING sel aastal kõrgemale ka suundub? SING võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SING hinna ennustust

