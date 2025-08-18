Rohkem infot SING

SING Hinnainfo

SING Ametlik veebisait

SING Tokenoomika

SING Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Singularity logo

Singularity hind (SING)

Loendis mitteolevad

1 SING/USD reaalajas hind:

--
----
+17.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Singularity (SING) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:37:43 (UTC+8)

Singularity (SING) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00006374
$ 0.00006374$ 0.00006374
24 h madal
$ 0.00007814
$ 0.00007814$ 0.00007814
24 h kõrge

$ 0.00006374
$ 0.00006374$ 0.00006374

$ 0.00007814
$ 0.00007814$ 0.00007814

$ 0.0001873
$ 0.0001873$ 0.0001873

$ 0.00003976
$ 0.00003976$ 0.00003976

-0.14%

+17.60%

-30.00%

-30.00%

Singularity (SING) reaalajas hind on $0.00007639. Viimase 24 tunni jooksul SING kaubeldud madalaim $ 0.00006374 ja kõrgeim $ 0.00007814 näitab aktiivset turu volatiivsust. SINGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.0001873 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00003976.

Lüliajalise tootluse osas on SING muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, +17.60% 24 tunni vältel -30.00% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Singularity (SING) – turuteave

$ 72.57K
$ 72.57K$ 72.57K

--
----

$ 72.57K
$ 72.57K$ 72.57K

950.00M
950.00M 950.00M

950,000,000.0
950,000,000.0 950,000,000.0

Singularity praegune turukapitalisatsioon on $ 72.57K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SING ringlev varu on 950.00M, mille koguvaru on 950000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 72.57K.

Singularity (SING) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Singularity ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Singularity ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Singularity ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Singularity ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+17.60%
30 päeva$ 0--
60 päeva$ 0--
90 päeva$ 0--

Mis on Singularity (SING)

Singularity is an open, modular ecosystem designed for on-chain analytics and automation on Ethereum and EVM networks. It combines real-time trading event tracking (buybot), advanced data aggregation (trending, PNL, wallet scores), and revenue-sharing tools, all operated from proprietary infrastructure (including full node deployment). The architecture is API-first, with extensible components for Telegram, analytics, and custom DEX bots, prioritizing transparency and verifiability.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Singularity (SING) allikas

Ametlik veebisait

Singularity hinna ennustus (USD)

Kui palju on Singularity (SING) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Singularity (SING) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Singularity nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Singularity hinna ennustust kohe!

SING kohalike valuutade suhtes

Singularity (SING) tokenoomika

Singularity (SING) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SING tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Singularity (SING) kohta

Kui palju on Singularity (SING) tänapäeval väärt?
Reaalajas SING hind USD on 0.00007639 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SING/USD hind?
Praegune hind SING/USD on $ 0.00007639. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Singularity turukapitalisatsioon?
SING turukapitalisatsioon on $ 72.57K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SING ringlev varu?
SING ringlev varu on 950.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SING (ATH) hind?
SING saavutab ATH hinna summas 0.0001873 USD.
Mis oli kõigi aegade SING madalaim (ATL) hind?
SING nägi ATL hinda summas 0.00003976 USD.
Milline on SING kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SING kauplemismaht on -- USD.
Kas SING sel aastal kõrgemale ka suundub?
SING võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SING hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:37:43 (UTC+8)

Singularity (SING) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.