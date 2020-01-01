Sing (SING) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Sing (SING) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Sing (SING) teave Multichain, Yield farming project with triple farming system deployed. Launched on Polygon, BSC, Avalanche Ametlik veebisait: https://singular.farm/

Sing (SING) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Sing (SING) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 2.09K $ 2.09K $ 2.09K Koguvaru: $ 1.12M $ 1.12M $ 1.12M Ringlev varu: $ 561.68K $ 561.68K $ 561.68K FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 4.16K $ 4.16K $ 4.16K Kõigi aegade kõrgeim: $ 3.37 $ 3.37 $ 3.37 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00351089 $ 0.00351089 $ 0.00351089 Praegune hind: $ 0.00372624 $ 0.00372624 $ 0.00372624 Lisateave Sing (SING) hinna kohta

Sing (SING) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Sing (SING) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SING tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SING tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SING tokeni tokenoomikat, avastage SING tokeni reaalajas hinda!

SING – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SING võiks suunduda? Meie SING hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SING tokeni hinna ennustust kohe!

