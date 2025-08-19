Rohkem infot SING

Sing hind (SING)

1 SING/USD reaalajas hind:

$0.00372624
0.00%1D
USD
Sing (SING) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-19 01:06:07 (UTC+8)

Sing (SING) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.0037259
24 h madal
$ 0.00372661
24 h kõrge

$ 0.0037259
$ 0.00372661
$ 3.37
$ 0.00351089
--

+0.00%

-1.21%

-1.21%

Sing (SING) reaalajas hind on $0.00372624. Viimase 24 tunni jooksul SING kaubeldud madalaim $ 0.0037259 ja kõrgeim $ 0.00372661 näitab aktiivset turu volatiivsust. SINGkõigi aegade kõrgeim hind on $ 3.37 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00351089.

Lüliajalise tootluse osas on SING muutunud -- viimase tunni jooksul, +0.00% 24 tunni vältel -1.21% viimase 7 päeva jooksul.

Sing (SING) – turuteave

$ 2.09K
--
$ 4.16K
561.68K
1,116,132.9552493799
Sing praegune turukapitalisatsioon on $ 2.09K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SING ringlev varu on 561.68K, mille koguvaru on 1116132.9552493799. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.16K.

Sing (SING) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Sing ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Sing ja USD hinnamuutus $ -0.0000199178.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Sing ja USD hinnamuutus $ +0.0000017651.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Sing ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+0.00%
30 päeva$ -0.0000199178-0.53%
60 päeva$ +0.0000017651+0.05%
90 päeva$ 0--

Mis on Sing (SING)

Multichain, Yield farming project with triple farming system deployed. Launched on Polygon, BSC, Avalanche

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Sing (SING) allikas

Ametlik veebisait

Sing hinna ennustus (USD)

Kui palju on Sing (SING) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Sing (SING) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Sing nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Sing hinna ennustust kohe!

SING kohalike valuutade suhtes

Sing (SING) tokenoomika

Sing (SING) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SING tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Sing (SING) kohta

Kui palju on Sing (SING) tänapäeval väärt?
Reaalajas SING hind USD on 0.00372624 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SING/USD hind?
Praegune hind SING/USD on $ 0.00372624. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Sing turukapitalisatsioon?
SING turukapitalisatsioon on $ 2.09K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SING ringlev varu?
SING ringlev varu on 561.68K USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SING (ATH) hind?
SING saavutab ATH hinna summas 3.37 USD.
Mis oli kõigi aegade SING madalaim (ATL) hind?
SING nägi ATL hinda summas 0.00351089 USD.
Milline on SING kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SING kauplemismaht on -- USD.
Kas SING sel aastal kõrgemale ka suundub?
SING võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SING hinna ennustust.
Sing (SING) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 17:40:00Valdkonna uudised
Altcoins follow the broader market decline, RAY drops over 9% in 24 hours
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.