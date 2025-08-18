Rohkem infot SMZAI

Simulize AI logo

Simulize AI hind (SMZAI)

Loendis mitteolevad

1 SMZAI/USD reaalajas hind:

--
----
-6.90%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Simulize AI (SMZAI) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 23:37:37 (UTC+8)

Simulize AI (SMZAI) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00186328
$ 0.00186328$ 0.00186328

$ 0
$ 0$ 0

-0.02%

-6.92%

-0.30%

-0.30%

Simulize AI (SMZAI) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SMZAI kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SMZAIkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00186328 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SMZAI muutunud -0.02% viimase tunni jooksul, -6.92% 24 tunni vältel -0.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Simulize AI (SMZAI) – turuteave

$ 20.19K
$ 20.19K$ 20.19K

--
----

$ 20.19K
$ 20.19K$ 20.19K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,153.86
999,999,153.86 999,999,153.86

Simulize AI praegune turukapitalisatsioon on $ 20.19K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SMZAI ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999999153.86. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.19K.

Simulize AI (SMZAI) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Simulize AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Simulize AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Simulize AI ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Simulize AI ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.92%
30 päeva$ 0-11.98%
60 päeva$ 0+5.33%
90 päeva$ 0--

Mis on Simulize AI (SMZAI)

SimulizeAI is a revolutionary project that focuses on providing unlimited, free image and video generation powered by advanced AI. Unlike other platforms, we offer cutting-edge technology that allows users to create high-quality media without any limitations, making us the only AI to offer this service for free. Our mission is to make AI-powered creativity accessible to everyone, enabling limitless possibilities for content creation.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Simulize AI (SMZAI) allikas

Ametlik veebisait

Simulize AI hinna ennustus (USD)

Kui palju on Simulize AI (SMZAI) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Simulize AI (SMZAI) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Simulize AI nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Simulize AI hinna ennustust kohe!

SMZAI kohalike valuutade suhtes

Simulize AI (SMZAI) tokenoomika

Simulize AI (SMZAI) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SMZAI tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Simulize AI (SMZAI) kohta

Kui palju on Simulize AI (SMZAI) tänapäeval väärt?
Reaalajas SMZAI hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SMZAI/USD hind?
Praegune hind SMZAI/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Simulize AI turukapitalisatsioon?
SMZAI turukapitalisatsioon on $ 20.19K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SMZAI ringlev varu?
SMZAI ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SMZAI (ATH) hind?
SMZAI saavutab ATH hinna summas 0.00186328 USD.
Mis oli kõigi aegade SMZAI madalaim (ATL) hind?
SMZAI nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SMZAI kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SMZAI kauplemismaht on -- USD.
Kas SMZAI sel aastal kõrgemale ka suundub?
SMZAI võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SMZAI hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.