Simon for NYC dog Mayor (SIMON) teave Simon was in a public, real world race for Honorary Dog Mayor of NYC which he won! He competed against other big name memecoins like $bert and beat them out. He will now be the honorary Mayor of NYC for 2 years and we are excited to cover his story and help bring awareness to rescue animals which is he. We will donate to charities and shelters that helped with animals like Simon. We look forward to help with donating to dog shelters along w building a community around Simon. Ametlik veebisait: https://simonnycmayor.com/ Ostke SIMON kohe!

Simon for NYC dog Mayor (SIMON) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Simon for NYC dog Mayor (SIMON) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 64,20K $ 64,20K $ 64,20K Koguvaru: $ 999,26M $ 999,26M $ 999,26M Ringlev varu: $ 999,26M $ 999,26M $ 999,26M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 64,20K $ 64,20K $ 64,20K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0,00370006 $ 0,00370006 $ 0,00370006 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Simon for NYC dog Mayor (SIMON) hinna kohta

Simon for NYC dog Mayor (SIMON) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Simon for NYC dog Mayor (SIMON) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SIMON tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SIMON tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SIMON tokeni tokenoomikat, avastage SIMON tokeni reaalajas hinda!

SIMON – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SIMON võiks suunduda? Meie SIMON hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SIMON tokeni hinna ennustust kohe!

