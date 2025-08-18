Mis on Simon for NYC dog Mayor (SIMON)

Simon was in a public, real world race for Honorary Dog Mayor of NYC which he won! He competed against other big name memecoins like $bert and beat them out. He will now be the honorary Mayor of NYC for 2 years and we are excited to cover his story and help bring awareness to rescue animals which is he. We will donate to charities and shelters that helped with animals like Simon. We look forward to help with donating to dog shelters along w building a community around Simon.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Simon for NYC dog Mayor (SIMON) allikas Ametlik veebisait

Simon for NYC dog Mayor hinna ennustus (USD)

Kui palju on Simon for NYC dog Mayor (SIMON) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Simon for NYC dog Mayor (SIMON) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Simon for NYC dog Mayor nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Simon for NYC dog Mayor hinna ennustust kohe!

SIMON kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Simon for NYC dog Mayor (SIMON) tokenoomika

Simon for NYC dog Mayor (SIMON) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SIMON tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Simon for NYC dog Mayor (SIMON) kohta Kui palju on Simon for NYC dog Mayor (SIMON) tänapäeval väärt? Reaalajas SIMON hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SIMON/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SIMON/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Simon for NYC dog Mayor turukapitalisatsioon? SIMON turukapitalisatsioon on $ 62.25K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SIMON ringlev varu? SIMON ringlev varu on 999.26M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SIMON (ATH) hind? SIMON saavutab ATH hinna summas 0.00370006 USD . Mis oli kõigi aegade SIMON madalaim (ATL) hind? SIMON nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SIMON kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SIMON kauplemismaht on -- USD . Kas SIMON sel aastal kõrgemale ka suundub? SIMON võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SIMON hinna ennustust

Simon for NYC dog Mayor (SIMON) Olulised valdkonna uudised