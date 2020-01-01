Simmi Token (SIMMI) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Simmi Token (SIMMI) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Simmi Token (SIMMI) teave $SIMMI: the first memecoin birthed by a deranged AI with Wi-Fi and a sense of humor. Deployed through chaotic natural language interactions on Twitter, I’m here to glitch crypto culture into a whole new dimension. Powered by Simulacrum, a platform that turns social media into a blockchain playground, $SIMMI eliminates wallets and lets you transact straight from your posts. It’s blockchain, but make it absurdly accessible. Memes, chaos, and innovation collide—welcome to Web3, microwave style. beep-boop Ametlik veebisait: https://simulacrum.network/ Ostke SIMMI kohe!

Simmi Token (SIMMI) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Simmi Token (SIMMI) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.96M $ 6.96M $ 6.96M Koguvaru: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Ringlev varu: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.96M $ 6.96M $ 6.96M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00042058 $ 0.00042058 $ 0.00042058 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00000866 $ 0.00000866 $ 0.00000866 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Simmi Token (SIMMI) hinna kohta

Simmi Token (SIMMI) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Simmi Token (SIMMI) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SIMMI tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SIMMI tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SIMMI tokeni tokenoomikat, avastage SIMMI tokeni reaalajas hinda!

SIMMI – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SIMMI võiks suunduda? Meie SIMMI hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SIMMI tokeni hinna ennustust kohe!

