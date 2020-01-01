Silly Goose (GOO) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Silly Goose (GOO) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Silly Goose (GOO) teave Memecoin on Solana, tagline "The Silly Goose Has Got Red Boots" Ametlik veebisait: https://sillygoose.so Ostke GOO kohe!

Silly Goose (GOO) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Silly Goose (GOO) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 195.86K $ 195.86K $ 195.86K Koguvaru: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M Ringlev varu: $ 999.96M $ 999.96M $ 999.96M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 195.86K $ 195.86K $ 195.86K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.03174644 $ 0.03174644 $ 0.03174644 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00015061 $ 0.00015061 $ 0.00015061 Praegune hind: $ 0.00019587 $ 0.00019587 $ 0.00019587 Lisateave Silly Goose (GOO) hinna kohta

Silly Goose (GOO) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Silly Goose (GOO) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate GOO tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: GOO tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate GOO tokeni tokenoomikat, avastage GOO tokeni reaalajas hinda!

GOO – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu GOO võiks suunduda? Meie GOO hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake GOO tokeni hinna ennustust kohe!

