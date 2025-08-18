Rohkem infot GOO

Silly Goose logo

Silly Goose hind (GOO)

Loendis mitteolevad

1 GOO/USD reaalajas hind:

$0.00020182
$0.00020182$0.00020182
-5.40%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Silly Goose (GOO) reaalajas hinnagraafik
Silly Goose (GOO) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.03174644
$ 0.03174644$ 0.03174644

$ 0
$ 0$ 0

+0.11%

-5.44%

+15.67%

+15.67%

Silly Goose (GOO) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul GOO kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. GOOkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.03174644 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on GOO muutunud +0.11% viimase tunni jooksul, -5.44% 24 tunni vältel +15.67% viimase 7 päeva jooksul.

Silly Goose (GOO) – turuteave

$ 201.82K
$ 201.82K$ 201.82K

--
----

$ 201.82K
$ 201.82K$ 201.82K

999.96M
999.96M 999.96M

999,962,263.0
999,962,263.0 999,962,263.0

Silly Goose praegune turukapitalisatsioon on $ 201.82K -- 24 tunnise kauplemismahuga. GOO ringlev varu on 999.96M, mille koguvaru on 999962263.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 201.82K.

Silly Goose (GOO) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Silly Goose ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Silly Goose ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Silly Goose ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Silly Goose ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.44%
30 päeva$ 0-11.17%
60 päeva$ 0-9.58%
90 päeva$ 0--

Mis on Silly Goose (GOO)

Memecoin on Solana, tagline "The Silly Goose Has Got Red Boots"

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Silly Goose (GOO) allikas

Ametlik veebisait

Silly Goose hinna ennustus (USD)

Kui palju on Silly Goose (GOO) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Silly Goose (GOO) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Silly Goose nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Silly Goose hinna ennustust kohe!

GOO kohalike valuutade suhtes

Silly Goose (GOO) tokenoomika

Silly Goose (GOO) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet GOO tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Silly Goose (GOO) kohta

Kui palju on Silly Goose (GOO) tänapäeval väärt?
Reaalajas GOO hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune GOO/USD hind?
Praegune hind GOO/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Silly Goose turukapitalisatsioon?
GOO turukapitalisatsioon on $ 201.82K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on GOO ringlev varu?
GOO ringlev varu on 999.96M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOO (ATH) hind?
GOO saavutab ATH hinna summas 0.03174644 USD.
Mis oli kõigi aegade GOO madalaim (ATL) hind?
GOO nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on GOO kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine GOO kauplemismaht on -- USD.
Kas GOO sel aastal kõrgemale ka suundub?
GOO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOO hinna ennustust.
Silly Goose (GOO) Olulised valdkonna uudised

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.