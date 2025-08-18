Mis on Silly Goose (GOO)

Memecoin on Solana, tagline "The Silly Goose Has Got Red Boots"

Üksuse Silly Goose (GOO) allikas Ametlik veebisait

Silly Goose hinna ennustus (USD)

GOO kohalike valuutade suhtes

Silly Goose (GOO) tokenoomika

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Silly Goose (GOO) kohta Kui palju on Silly Goose (GOO) tänapäeval väärt? Reaalajas GOO hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune GOO/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind GOO/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Silly Goose turukapitalisatsioon? GOO turukapitalisatsioon on $ 201.82K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on GOO ringlev varu? GOO ringlev varu on 999.96M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim GOO (ATH) hind? GOO saavutab ATH hinna summas 0.03174644 USD . Mis oli kõigi aegade GOO madalaim (ATL) hind? GOO nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on GOO kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine GOO kauplemismaht on -- USD . Kas GOO sel aastal kõrgemale ka suundub? GOO võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake GOO hinna ennustust

Silly Goose (GOO) Olulised valdkonna uudised