Signum logo

Signum hind (SIGNA)

Loendis mitteolevad

1 SIGNA/USD reaalajas hind:

$0.00088756
$0.00088756$0.00088756
-0.20%1D
USD
Signum (SIGNA) reaalajas hinnagraafik
Signum (SIGNA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.121937
$ 0.121937$ 0.121937

$ 0
$ 0$ 0

+0.08%

-0.22%

+0.03%

+0.03%

Signum (SIGNA) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SIGNA kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SIGNAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.121937 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SIGNA muutunud +0.08% viimase tunni jooksul, -0.22% 24 tunni vältel +0.03% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Signum (SIGNA) – turuteave

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

--
----

$ 1.94M
$ 1.94M$ 1.94M

2.18B
2.18B 2.18B

2,183,844,384.277763
2,183,844,384.277763 2,183,844,384.277763

Signum praegune turukapitalisatsioon on $ 1.94M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SIGNA ringlev varu on 2.18B, mille koguvaru on 2183844384.277763. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.94M.

Signum (SIGNA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Signum ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Signum ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Signum ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Signum ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.22%
30 päeva$ 0-1.68%
60 päeva$ 0-1.95%
90 päeva$ 0--

Mis on Signum (SIGNA)

Üksuse Signum (SIGNA) allikas

Ametlik veebisait

Signum hinna ennustus (USD)

Kui palju on Signum (SIGNA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Signum (SIGNA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Signum nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Signum hinna ennustust kohe!

SIGNA kohalike valuutade suhtes

Signum (SIGNA) tokenoomika

Signum (SIGNA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SIGNA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Signum (SIGNA) kohta

Kui palju on Signum (SIGNA) tänapäeval väärt?
Reaalajas SIGNA hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SIGNA/USD hind?
Praegune hind SIGNA/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Signum turukapitalisatsioon?
SIGNA turukapitalisatsioon on $ 1.94M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SIGNA ringlev varu?
SIGNA ringlev varu on 2.18B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SIGNA (ATH) hind?
SIGNA saavutab ATH hinna summas 0.121937 USD.
Mis oli kõigi aegade SIGNA madalaim (ATL) hind?
SIGNA nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SIGNA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SIGNA kauplemismaht on -- USD.
Kas SIGNA sel aastal kõrgemale ka suundub?
SIGNA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SIGNA hinna ennustust.
Lahtiütlus

