Signata (SATA) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Signata (SATA) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Signata (SATA) teave The Signata project aims to deliver a full suite of blockchain-powered identity and access control solutions, including hardware token integration and a marketplace of smart contracts for integration with 3rd party service providers. Ametlik veebisait: https://sata.technology/ Ostke SATA kohe!

Signata (SATA) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Signata (SATA) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 460.83K $ 460.83K $ 460.83K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 19.70M $ 19.70M $ 19.70M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 2.34M $ 2.34M $ 2.34M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.730327 $ 0.730327 $ 0.730327 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00178073 $ 0.00178073 $ 0.00178073 Praegune hind: $ 0.0234752 $ 0.0234752 $ 0.0234752 Lisateave Signata (SATA) hinna kohta

Signata (SATA) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Signata (SATA) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SATA tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SATA tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SATA tokeni tokenoomikat, avastage SATA tokeni reaalajas hinda!

SATA – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SATA võiks suunduda? Meie SATA hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SATA tokeni hinna ennustust kohe!

MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

