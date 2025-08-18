Mis on Signata (SATA)

The Signata project aims to deliver a full suite of blockchain-powered identity and access control solutions, including hardware token integration and a marketplace of smart contracts for integration with 3rd party service providers.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Signata (SATA) allikas Ametlik veebisait

Signata hinna ennustus (USD)

Kui palju on Signata (SATA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Signata (SATA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Signata nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Signata hinna ennustust kohe!

SATA kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Signata (SATA) tokenoomika

Signata (SATA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SATA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Signata (SATA) kohta Kui palju on Signata (SATA) tänapäeval väärt? Reaalajas SATA hind USD on 0.01188452 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SATA/USD hind? $ 0.01188452 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SATA/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Signata turukapitalisatsioon? SATA turukapitalisatsioon on $ 234.18K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SATA ringlev varu? SATA ringlev varu on 19.70M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SATA (ATH) hind? SATA saavutab ATH hinna summas 0.730327 USD . Mis oli kõigi aegade SATA madalaim (ATL) hind? SATA nägi ATL hinda summas 0.00178073 USD . Milline on SATA kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SATA kauplemismaht on -- USD . Kas SATA sel aastal kõrgemale ka suundub? SATA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SATA hinna ennustust

Signata (SATA) Olulised valdkonna uudised