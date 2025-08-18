Rohkem infot SATA

SATA Hinnainfo

SATA Ametlik veebisait

SATA Tokenoomika

SATA Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Signata logo

Signata hind (SATA)

Loendis mitteolevad

1 SATA/USD reaalajas hind:

$0.01188454
$0.01188454$0.01188454
-50.10%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Signata (SATA) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:25:07 (UTC+8)

Signata (SATA) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00437335
$ 0.00437335$ 0.00437335
24 h madal
$ 0.02413881
$ 0.02413881$ 0.02413881
24 h kõrge

$ 0.00437335
$ 0.00437335$ 0.00437335

$ 0.02413881
$ 0.02413881$ 0.02413881

$ 0.730327
$ 0.730327$ 0.730327

$ 0.00178073
$ 0.00178073$ 0.00178073

+0.01%

-50.18%

+182.97%

+182.97%

Signata (SATA) reaalajas hind on $0.01188452. Viimase 24 tunni jooksul SATA kaubeldud madalaim $ 0.00437335 ja kõrgeim $ 0.02413881 näitab aktiivset turu volatiivsust. SATAkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.730327 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00178073.

Lüliajalise tootluse osas on SATA muutunud +0.01% viimase tunni jooksul, -50.18% 24 tunni vältel +182.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Signata (SATA) – turuteave

$ 234.18K
$ 234.18K$ 234.18K

--
----

$ 1.19M
$ 1.19M$ 1.19M

19.70M
19.70M 19.70M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Signata praegune turukapitalisatsioon on $ 234.18K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SATA ringlev varu on 19.70M, mille koguvaru on 100000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.19M.

Signata (SATA) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Signata ja USD hinnamuutus $ -0.01197478789302485.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Signata ja USD hinnamuutus $ -0.0050613556.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Signata ja USD hinnamuutus $ +0.0421565423.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Signata ja USD hinnamuutus $ -0.006668136086963597.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.01197478789302485-50.18%
30 päeva$ -0.0050613556-42.58%
60 päeva$ +0.0421565423+354.72%
90 päeva$ -0.006668136086963597-35.94%

Mis on Signata (SATA)

The Signata project aims to deliver a full suite of blockchain-powered identity and access control solutions, including hardware token integration and a marketplace of smart contracts for integration with 3rd party service providers.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Signata (SATA) allikas

Ametlik veebisait

Signata hinna ennustus (USD)

Kui palju on Signata (SATA) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Signata (SATA) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Signata nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Signata hinna ennustust kohe!

SATA kohalike valuutade suhtes

Signata (SATA) tokenoomika

Signata (SATA) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SATA tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Signata (SATA) kohta

Kui palju on Signata (SATA) tänapäeval väärt?
Reaalajas SATA hind USD on 0.01188452 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SATA/USD hind?
Praegune hind SATA/USD on $ 0.01188452. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Signata turukapitalisatsioon?
SATA turukapitalisatsioon on $ 234.18K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SATA ringlev varu?
SATA ringlev varu on 19.70M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SATA (ATH) hind?
SATA saavutab ATH hinna summas 0.730327 USD.
Mis oli kõigi aegade SATA madalaim (ATL) hind?
SATA nägi ATL hinda summas 0.00178073 USD.
Milline on SATA kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SATA kauplemismaht on -- USD.
Kas SATA sel aastal kõrgemale ka suundub?
SATA võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SATA hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 16:25:07 (UTC+8)

Signata (SATA) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.