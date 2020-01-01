Shytoshi Kusama (SHY) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Shytoshi Kusama (SHY) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Shytoshi Kusama (SHY) teave A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu. Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token. Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces. The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility Ametlik veebisait: https://shycoincto.com/ Ostke SHY kohe!

Shytoshi Kusama (SHY) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Shytoshi Kusama (SHY) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 885.55K $ 885.55K $ 885.55K Koguvaru: $ 499.87M $ 499.87M $ 499.87M Ringlev varu: $ 499.87M $ 499.87M $ 499.87M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 885.55K $ 885.55K $ 885.55K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.01461608 $ 0.01461608 $ 0.01461608 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00164504 $ 0.00164504 $ 0.00164504 Praegune hind: $ 0.00176171 $ 0.00176171 $ 0.00176171 Lisateave Shytoshi Kusama (SHY) hinna kohta

Shytoshi Kusama (SHY) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Shytoshi Kusama (SHY) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHY tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHY tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHY tokeni tokenoomikat, avastage SHY tokeni reaalajas hinda!

SHY – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHY võiks suunduda? Meie SHY hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHY tokeni hinna ennustust kohe!

Miks peaksite valima kauplemiseks MEXC platvormi? MEXC on üks maailma juhtivaid krüptobörse, mida usaldavad miljonid kasutajad üle maailma. Olenemata sellest, kas olete algaja või professionaal, on MEXC teie lihtsaim viis krüptoga tegelemiseks. Üle 4000 kauplemispaari hetketuru- ja futuuriturgudel Kiireimad tokenite loetelud CEX-is Tööstusharu likviidsus nr 1 Madalaimad tasud ja ööpäevaringne klienditeenindus Kasutajate rahaliste vahendite läbipaistvus 100%+ tokeni reservi kaudu Ülimadalad sisenemisbarjäärid: ostke krüptot vaid 1 USDT eest

Osta krüptot vaid 1 USDT eest: Sinu lihtsaim viis krüptoga kauplemiseks! Ostke kohe!