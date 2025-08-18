Rohkem infot SHY

Shytoshi Kusama logo

Shytoshi Kusama hind (SHY)

Loendis mitteolevad

1 SHY/USD reaalajas hind:

-5.90%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
Shytoshi Kusama (SHY) reaalajas hinnagraafik
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 14:01:55 (UTC+8)

Shytoshi Kusama (SHY) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

+5.88%

-5.93%

-0.94%

-0.94%

Shytoshi Kusama (SHY) reaalajas hind on $0.00190202. Viimase 24 tunni jooksul SHY kaubeldud madalaim $ 0.00177463 ja kõrgeim $ 0.0020585 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHYkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.01461608 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00164504.

Lüliajalise tootluse osas on SHY muutunud +5.88% viimase tunni jooksul, -5.93% 24 tunni vältel -0.94% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Shytoshi Kusama (SHY) – turuteave

Shytoshi Kusama praegune turukapitalisatsioon on $ 950.87K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SHY ringlev varu on 499.87M, mille koguvaru on 499873350.511311. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 950.87K.

Shytoshi Kusama (SHY) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Shytoshi Kusama ja USD hinnamuutus $ -0.000120000080765621.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Shytoshi Kusama ja USD hinnamuutus $ -0.0008689391.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Shytoshi Kusama ja USD hinnamuutus $ -0.0008558059.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Shytoshi Kusama ja USD hinnamuutus $ -0.0043073051133314995.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ -0.000120000080765621-5.93%
30 päeva$ -0.0008689391-45.68%
60 päeva$ -0.0008558059-44.99%
90 päeva$ -0.0043073051133314995-69.36%

Mis on Shytoshi Kusama (SHY)

A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu. Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token. Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces. The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Shytoshi Kusama (SHY) allikas

Shytoshi Kusama hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shytoshi Kusama (SHY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shytoshi Kusama (SHY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shytoshi Kusama nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shytoshi Kusama hinna ennustust kohe!

SHY kohalike valuutade suhtes

Shytoshi Kusama (SHY) tokenoomika

Shytoshi Kusama (SHY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shytoshi Kusama (SHY) kohta

Kui palju on Shytoshi Kusama (SHY) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHY hind USD on 0.00190202 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHY/USD hind?
Praegune hind SHY/USD on $ 0.00190202. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Shytoshi Kusama turukapitalisatsioon?
SHY turukapitalisatsioon on $ 950.87K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHY ringlev varu?
SHY ringlev varu on 499.87M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHY (ATH) hind?
SHY saavutab ATH hinna summas 0.01461608 USD.
Mis oli kõigi aegade SHY madalaim (ATL) hind?
SHY nägi ATL hinda summas 0.00164504 USD.
Milline on SHY kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHY kauplemismaht on -- USD.
Kas SHY sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHY võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHY hinna ennustust.
Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 14:01:55 (UTC+8)

Shytoshi Kusama (SHY) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.