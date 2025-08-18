Mis on Shytoshi Kusama (SHY)

A community based token based on Shytoshi Kusama, the founder of Shiba Inu. Shytoshi was sent 50% of the supply and burned it all and fully supports the community token. Shytoshi shared journey on his new role for Shiba and also shared his vision for the CTO project on X Spaces. The community has now come together to implement his latest vision which will include creating a game to ensure we will have a source of revenue and to give the token some utility

Üksuse Shytoshi Kusama (SHY) allikas Ametlik veebisait

Shytoshi Kusama hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shytoshi Kusama (SHY) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shytoshi Kusama (SHY) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shytoshi Kusama nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

SHY kohalike valuutade suhtes

Shytoshi Kusama (SHY) tokenoomika

Shytoshi Kusama (SHY) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHY tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

