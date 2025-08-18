Mis on Shyft Network (SHFT)

Shyft Network is a public blockchain protocol designed to aggregate and embed trust and validation into data stored on public and private ecosystems, and permissioned and permissionless networks. By facilitating bridging across siloed datasets, Shyft allows for layering of context on top of data, ultimately turning raw data into meaningful information. Shyft Network is developing regulatory-compliant tools for Decentralized Finance that bridge the gap for centralized and decentralized organizations to ease their entry into the blockchain space. The goal is to aid mainstream financial institutions venture into DeFi and participate in a compliant manner. By lowering risk and exposure to money laundering, the Shyft Network could open up the crypto industry to large capital inflows and, potentially, millions of users from the mainstream markets. Additionally, Shyft Network has been developing identity solutions that help centralized and decentralized applications become compliant with existing regulations. In this regard, they have partnered with various other entities in the space, notably virtual asset services providers (VASPs) who must comply with the FATF Travel Rule. Veriscope, Shyft Network’s proactive approach to regulatory compliance, has been applauded for its ability to bring together some of the most prominent liquidity providers in the space and to accelerate the potential mass adoption of decentralized applications. Founded in 2017 in Bridgetown Barbados, Shyft Network was built by a group of founders that have collectively launched several successful companies in the ecosystem since as early as 2012. The Shyft Network core team is responsible for technical development of the network architecture, establishment of use cases for the network and for the SHFT token, and guiding the vision for network growth and development.

Üksuse Shyft Network (SHFT) allikas Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shyft Network (SHFT) kohta Kui palju on Shyft Network (SHFT) tänapäeval väärt? Reaalajas SHFT hind USD on 0.00065038 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHFT/USD hind? $ 0.00065038 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHFT/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Shyft Network turukapitalisatsioon? SHFT turukapitalisatsioon on $ 1.46M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHFT ringlev varu? SHFT ringlev varu on 2.25B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHFT (ATH) hind? SHFT saavutab ATH hinna summas 6.34 USD . Mis oli kõigi aegade SHFT madalaim (ATL) hind? SHFT nägi ATL hinda summas 0.0002186 USD . Milline on SHFT kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHFT kauplemismaht on -- USD . Kas SHFT sel aastal kõrgemale ka suundub? SHFT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHFT hinna ennustust

