Rohkem infot SHU

SHU Hinnainfo

SHU Valge raamat

SHU Ametlik veebisait

SHU Tokenoomika

SHU Hinnaprognoos

Teenige

Airdrop+

Uudised

Blogi

Lisateave

Shutter logo

Shutter hind (SHU)

Loendis mitteolevad

1 SHU/USD reaalajas hind:

$0.00423656
$0.00423656$0.00423656
-0.50%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Shutter (SHU) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:01:42 (UTC+8)

Shutter (SHU) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0.00423555
$ 0.00423555$ 0.00423555
24 h madal
$ 0.00428112
$ 0.00428112$ 0.00428112
24 h kõrge

$ 0.00423555
$ 0.00423555$ 0.00423555

$ 0.00428112
$ 0.00428112$ 0.00428112

$ 6,712,329
$ 6,712,329$ 6,712,329

$ 0.00353519
$ 0.00353519$ 0.00353519

-0.06%

-0.43%

+6.22%

+6.22%

Shutter (SHU) reaalajas hind on $0.00423838. Viimase 24 tunni jooksul SHU kaubeldud madalaim $ 0.00423555 ja kõrgeim $ 0.00428112 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHUkõigi aegade kõrgeim hind on $ 6,712,329 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.00353519.

Lüliajalise tootluse osas on SHU muutunud -0.06% viimase tunni jooksul, -0.43% 24 tunni vältel +6.22% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Shutter (SHU) – turuteave

$ 1.47M
$ 1.47M$ 1.47M

--
----

$ 4.24M
$ 4.24M$ 4.24M

346.56M
346.56M 346.56M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Shutter praegune turukapitalisatsioon on $ 1.47M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SHU ringlev varu on 346.56M, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 4.24M.

Shutter (SHU) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Shutter ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Shutter ja USD hinnamuutus $ -0.0000420714.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Shutter ja USD hinnamuutus $ +0.0005226876.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Shutter ja USD hinnamuutus $ +0.000040823377525559.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.43%
30 päeva$ -0.0000420714-0.99%
60 päeva$ +0.0005226876+12.33%
90 päeva$ +0.000040823377525559+0.97%

Mis on Shutter (SHU)

Governance token of Shutter, a project to prevent front-running and malicious MEV on Ethereum by using threshold encryption.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Shutter (SHU) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Shutter hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shutter (SHU) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shutter (SHU) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shutter nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shutter hinna ennustust kohe!

SHU kohalike valuutade suhtes

Shutter (SHU) tokenoomika

Shutter (SHU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shutter (SHU) kohta

Kui palju on Shutter (SHU) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHU hind USD on 0.00423838 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHU/USD hind?
Praegune hind SHU/USD on $ 0.00423838. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Shutter turukapitalisatsioon?
SHU turukapitalisatsioon on $ 1.47M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHU ringlev varu?
SHU ringlev varu on 346.56M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHU (ATH) hind?
SHU saavutab ATH hinna summas 6,712,329 USD.
Mis oli kõigi aegade SHU madalaim (ATL) hind?
SHU nägi ATL hinda summas 0.00353519 USD.
Milline on SHU kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHU kauplemismaht on -- USD.
Kas SHU sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHU hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 14:01:42 (UTC+8)

Shutter (SHU) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.