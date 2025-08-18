Mis on Shutter (SHU)

Governance token of Shutter, a project to prevent front-running and malicious MEV on Ethereum by using threshold encryption.

Üksuse Shutter (SHU) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Shutter hinna ennustus (USD)

SHU kohalike valuutade suhtes

Shutter (SHU) tokenoomika

Shutter (SHU) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHU tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shutter (SHU) kohta Kui palju on Shutter (SHU) tänapäeval väärt? Reaalajas SHU hind USD on 0.00423838 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHU/USD hind? $ 0.00423838 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHU/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Shutter turukapitalisatsioon? SHU turukapitalisatsioon on $ 1.47M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHU ringlev varu? SHU ringlev varu on 346.56M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHU (ATH) hind? SHU saavutab ATH hinna summas 6,712,329 USD . Mis oli kõigi aegade SHU madalaim (ATL) hind? SHU nägi ATL hinda summas 0.00353519 USD . Milline on SHU kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHU kauplemismaht on -- USD . Kas SHU sel aastal kõrgemale ka suundub? SHU võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHU hinna ennustust

