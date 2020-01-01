SHUI CFX (SCFX) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SHUI CFX (SCFX) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SHUI CFX (SCFX) teave SHUI is a Liquid Staking Protocol on Conflux. Earn rewards securely and smoothly on your CFX without locking them up. Ametlik veebisait: https://www.shui.finance/ Valge raamat: https://shui-1.gitbook.io/shui/ Ostke SCFX kohe!

SHUI CFX (SCFX) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SHUI CFX (SCFX) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 6.86M $ 6.86M $ 6.86M Koguvaru: $ 33.60M $ 33.60M $ 33.60M Ringlev varu: $ 33.60M $ 33.60M $ 33.60M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 6.86M $ 6.86M $ 6.86M Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.549073 $ 0.549073 $ 0.549073 Kõigi aegade madalaim: $ 0.070333 $ 0.070333 $ 0.070333 Praegune hind: $ 0.204291 $ 0.204291 $ 0.204291 Lisateave SHUI CFX (SCFX) hinna kohta

SHUI CFX (SCFX) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SHUI CFX (SCFX) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SCFX tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SCFX tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SCFX tokeni tokenoomikat, avastage SCFX tokeni reaalajas hinda!

SCFX – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SCFX võiks suunduda? Meie SCFX hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SCFX tokeni hinna ennustust kohe!

