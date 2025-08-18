Mis on SHUI CFX (SCFX)

SHUI is a Liquid Staking Protocol on Conflux. Earn rewards securely and smoothly on your CFX without locking them up.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse SHUI CFX (SCFX) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

SHUI CFX hinna ennustus (USD)

Kui palju on SHUI CFX (SCFX) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie SHUI CFX (SCFX) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida SHUI CFX nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake SHUI CFX hinna ennustust kohe!

SCFX kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

SHUI CFX (SCFX) tokenoomika

SHUI CFX (SCFX) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SCFX tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse SHUI CFX (SCFX) kohta Kui palju on SHUI CFX (SCFX) tänapäeval väärt? Reaalajas SCFX hind USD on 0.202264 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SCFX/USD hind? $ 0.202264 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SCFX/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on SHUI CFX turukapitalisatsioon? SCFX turukapitalisatsioon on $ 6.80M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SCFX ringlev varu? SCFX ringlev varu on 33.60M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SCFX (ATH) hind? SCFX saavutab ATH hinna summas 0.549073 USD . Mis oli kõigi aegade SCFX madalaim (ATL) hind? SCFX nägi ATL hinda summas 0.070333 USD . Milline on SCFX kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SCFX kauplemismaht on -- USD . Kas SCFX sel aastal kõrgemale ka suundub? SCFX võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SCFX hinna ennustust

SHUI CFX (SCFX) Olulised valdkonna uudised