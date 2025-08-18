Rohkem infot SHRUBIUS

Shrubius Maximus hind (SHRUBIUS)

1 SHRUBIUS/USD reaalajas hind:

--
----
-4.40%1D
USD
Shrubius Maximus (SHRUBIUS) reaalajas hinnagraafik
Shrubius Maximus (SHRUBIUS) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00102784
$ 0.00102784$ 0.00102784

$ 0
$ 0$ 0

+1.44%

-4.43%

+4.09%

+4.09%

Shrubius Maximus (SHRUBIUS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SHRUBIUS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHRUBIUSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00102784 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SHRUBIUS muutunud +1.44% viimase tunni jooksul, -4.43% 24 tunni vältel +4.09% viimase 7 päeva jooksul.

Shrubius Maximus (SHRUBIUS) – turuteave

$ 20.96K
$ 20.96K$ 20.96K

--
----

$ 20.96K
$ 20.96K$ 20.96K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Shrubius Maximus praegune turukapitalisatsioon on $ 20.96K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SHRUBIUS ringlev varu on 1.00B, mille koguvaru on 1000000000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 20.96K.

Shrubius Maximus (SHRUBIUS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Shrubius Maximus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Shrubius Maximus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Shrubius Maximus ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Shrubius Maximus ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-4.43%
30 päeva$ 0-17.63%
60 päeva$ 0+14.84%
90 päeva$ 0--

Mis on Shrubius Maximus (SHRUBIUS)

Shrub or Shrubius Maximus, introduced by Elon Musk, symbolized resilience and community on platforms like X. The Legend of Shrubius Maximus In ancient Spina, a hedgehog named Shrubius Maximus, known today as Elon Musk's pet, was legend. He is quills bore a crown-like pattern, earning him protector status. Shrubius Maximus ruled with wisdom, his palace a grand burrow, fostering peace among all creatures. He held councils like Rome's Senate, mediating with quills in the dirt. His legacy, the "Codex Spinosum," promoted fairness. His reign left Spina prosperous, his name synonymous with benevolence, remembered through time and now as Musk's cherished hedgehog.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas.

Üksuse Shrubius Maximus (SHRUBIUS) allikas

Ametlik veebisait

Shrubius Maximus hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shrubius Maximus (SHRUBIUS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shrubius Maximus (SHRUBIUS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shrubius Maximus nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shrubius Maximus hinna ennustust kohe!

SHRUBIUS kohalike valuutade suhtes

Shrubius Maximus (SHRUBIUS) tokenoomika

Shrubius Maximus (SHRUBIUS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHRUBIUS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shrubius Maximus (SHRUBIUS) kohta

Kui palju on Shrubius Maximus (SHRUBIUS) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHRUBIUS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHRUBIUS/USD hind?
Praegune hind SHRUBIUS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Shrubius Maximus turukapitalisatsioon?
SHRUBIUS turukapitalisatsioon on $ 20.96K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHRUBIUS ringlev varu?
SHRUBIUS ringlev varu on 1.00B USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHRUBIUS (ATH) hind?
SHRUBIUS saavutab ATH hinna summas 0.00102784 USD.
Mis oli kõigi aegade SHRUBIUS madalaim (ATL) hind?
SHRUBIUS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SHRUBIUS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHRUBIUS kauplemismaht on -- USD.
Kas SHRUBIUS sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHRUBIUS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHRUBIUS hinna ennustust.
Shrubius Maximus (SHRUBIUS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-18 10:12:00Valdkonna uudised
Bitcoin Market Share Drops to 59.4%, Altcoin Market Cap Rises 3.06% Over the Past Week
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business

