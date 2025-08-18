Rohkem infot SHRIMP

Shrimp Paste hind (SHRIMP)

Loendis mitteolevad

1 SHRIMP/USD reaalajas hind:

$0.00011156
$0.00011156$0.00011156
+15.40%1D
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Shrimp Paste (SHRIMP) reaalajas hinnagraafik
Shrimp Paste (SHRIMP) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00315041
$ 0.00315041$ 0.00315041

$ 0
$ 0$ 0

+2.33%

+15.42%

+56.76%

+56.76%

Shrimp Paste (SHRIMP) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SHRIMP kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHRIMPkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00315041 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SHRIMP muutunud +2.33% viimase tunni jooksul, +15.42% 24 tunni vältel +56.76% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Shrimp Paste (SHRIMP) – turuteave

$ 112.35K
$ 112.35K$ 112.35K

--
----

$ 112.35K
$ 112.35K$ 112.35K

1000.00M
1000.00M 1000.00M

999,999,102.0
999,999,102.0 999,999,102.0

Shrimp Paste praegune turukapitalisatsioon on $ 112.35K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SHRIMP ringlev varu on 1000.00M, mille koguvaru on 999999102.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 112.35K.

Shrimp Paste (SHRIMP) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Shrimp Paste ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Shrimp Paste ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Shrimp Paste ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Shrimp Paste ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0+15.42%
30 päeva$ 0+134.21%
60 päeva$ 0+70.48%
90 päeva$ 0--

Mis on Shrimp Paste (SHRIMP)

Meet Moodeng's new neighbor! Baby Shrimp Paste the Capybara. Shrimp Paste is a meme community on Solana, The project was fair-launched on Pump.fun, This is a purely community-driven project. Being a memecoin doesn’t mean we won’t have utilities. Our developers will develop some fun and useful tools for its community members as we continue to BUIDL! Our main goal is to make sure everyone has access to our utilities, so we build it with scalability in mind.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Shrimp Paste (SHRIMP) allikas

Ametlik veebisait

Shrimp Paste hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shrimp Paste (SHRIMP) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shrimp Paste (SHRIMP) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shrimp Paste nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shrimp Paste hinna ennustust kohe!

SHRIMP kohalike valuutade suhtes

Shrimp Paste (SHRIMP) tokenoomika

Shrimp Paste (SHRIMP) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHRIMP tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shrimp Paste (SHRIMP) kohta

Kui palju on Shrimp Paste (SHRIMP) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHRIMP hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHRIMP/USD hind?
Praegune hind SHRIMP/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Shrimp Paste turukapitalisatsioon?
SHRIMP turukapitalisatsioon on $ 112.35K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHRIMP ringlev varu?
SHRIMP ringlev varu on 1000.00M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHRIMP (ATH) hind?
SHRIMP saavutab ATH hinna summas 0.00315041 USD.
Mis oli kõigi aegade SHRIMP madalaim (ATL) hind?
SHRIMP nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SHRIMP kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHRIMP kauplemismaht on -- USD.
Kas SHRIMP sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHRIMP võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHRIMP hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.