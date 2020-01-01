Shr00m (SHR00M) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Shr00m (SHR00M) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Shr00m (SHR00M) teave Launched on Solana in 2024, Shr00m is more than just a cryptocurrency—it's a playful and imaginative project that blends art, storytelling, and community engagement. At the heart of Shr00m is its namesake character, Shr00m, a curious and adventurous little fungus navigating the ups and downs of life with humor and heart. Through captivating art and dynamic animations, Shr00m’s story unfolds, capturing the imagination of fans and collectors alike. Ametlik veebisait: https://shr00m.io Ostke SHR00M kohe!

Shr00m (SHR00M) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Shr00m (SHR00M) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 11.05K $ 11.05K $ 11.05K Koguvaru: $ 999.78M $ 999.78M $ 999.78M Ringlev varu: $ 992.44M $ 992.44M $ 992.44M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 11.13K $ 11.13K $ 11.13K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.00310101 $ 0.00310101 $ 0.00310101 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Shr00m (SHR00M) hinna kohta

Shr00m (SHR00M) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Shr00m (SHR00M) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHR00M tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHR00M tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHR00M tokeni tokenoomikat, avastage SHR00M tokeni reaalajas hinda!

SHR00M – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHR00M võiks suunduda? Meie SHR00M hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHR00M tokeni hinna ennustust kohe!

