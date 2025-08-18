Mis on Shork (SHORK)

Ride the Wave What is Shork? Meet Shork, the meme-powered shark token swimming on the SUI blockchain. Inspired by the sheer power and agility of sharks, Shork is here to shake up the crypto waters with a splash of humor and a pinch of ferocity. Join the Shork frenzy, where every token holds a bite of potential! zero taxes, LP burnt, and the contract renounced, Shork is truly a coin for the people, designed to be a perpetual symbol of community and fun. Now residing on the SUI blockchain, Shork stands as a fan tribute

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Shork (SHORK) allikas Ametlik veebisait

Shork hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shork (SHORK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shork (SHORK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shork nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shork hinna ennustust kohe!

SHORK kohalike valuutade suhtes

Proovige konverterit

Shork (SHORK) tokenoomika

Shork (SHORK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHORK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shork (SHORK) kohta Kui palju on Shork (SHORK) tänapäeval väärt? Reaalajas SHORK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHORK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHORK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Shork turukapitalisatsioon? SHORK turukapitalisatsioon on $ 14.18K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHORK ringlev varu? SHORK ringlev varu on 10.00B USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHORK (ATH) hind? SHORK saavutab ATH hinna summas 0.00199505 USD . Mis oli kõigi aegade SHORK madalaim (ATL) hind? SHORK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SHORK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHORK kauplemismaht on -- USD . Kas SHORK sel aastal kõrgemale ka suundub? SHORK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHORK hinna ennustust

Shork (SHORK) Olulised valdkonna uudised