Shockwaves (NEUROS) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Shockwaves (NEUROS) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Shockwaves (NEUROS) teave What is the project about? NEUROS is the primary token of Shockwaves, an online blockchain game designed to deliver an unparalleled gaming experience through its innovative blend of AI-driven NFTs, algorithmically generated cities, and music-infused gameplay. What makes your project unique? The use of AI in a blockchain game solves several central issues Web3 games and metaverses have, namely the blockchain user adoption problem and the selling pressure caused by players who only want to earn. Through its unique gameplay, Shockwaves appeals to users both within and outside the blockchain space. History of your project. Based in Switzerland, the NEUROS team of engineers has extensive experience in the development of AI, as well as technically challenging Web2 and Web3 games. What’s next for your project? The aim of the NEUROS project is to blur the distinction between human players and AIs in the game itself and its economy by giving AIs similar power of action to their human counterparts. What can your token be used for? NEUROS serves as the primary token of Shockwaves. The NEUROS can also be staked to receive rewards in the form of NFTs with in-game utility, as well as additional tokens. Token holders can also participate in the governance of the project by voting for important project decisions and community proposals. Ametlik veebisait: https://shockwaves.ai/ Valge raamat: https://whitepaper.shockwaves.ai Ostke NEUROS kohe!

Shockwaves (NEUROS) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Shockwaves (NEUROS) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 80.47K $ 80.47K $ 80.47K Koguvaru: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ringlev varu: $ 36.02M $ 36.02M $ 36.02M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 223.37K $ 223.37K $ 223.37K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.210037 $ 0.210037 $ 0.210037 Kõigi aegade madalaim: $ 0.00171495 $ 0.00171495 $ 0.00171495 Praegune hind: $ 0.00223373 $ 0.00223373 $ 0.00223373 Lisateave Shockwaves (NEUROS) hinna kohta

Shockwaves (NEUROS) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Shockwaves (NEUROS) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate NEUROS tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: NEUROS tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate NEUROS tokeni tokenoomikat, avastage NEUROS tokeni reaalajas hinda!

NEUROS – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu NEUROS võiks suunduda? Meie NEUROS hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake NEUROS tokeni hinna ennustust kohe!

