Mis on Shockwaves (NEUROS)

What is the project about? NEUROS is the primary token of Shockwaves, an online blockchain game designed to deliver an unparalleled gaming experience through its innovative blend of AI-driven NFTs, algorithmically generated cities, and music-infused gameplay. What makes your project unique? The use of AI in a blockchain game solves several central issues Web3 games and metaverses have, namely the blockchain user adoption problem and the selling pressure caused by players who only want to earn. Through its unique gameplay, Shockwaves appeals to users both within and outside the blockchain space. History of your project. Based in Switzerland, the NEUROS team of engineers has extensive experience in the development of AI, as well as technically challenging Web2 and Web3 games. What’s next for your project? The aim of the NEUROS project is to blur the distinction between human players and AIs in the game itself and its economy by giving AIs similar power of action to their human counterparts. What can your token be used for? NEUROS serves as the primary token of Shockwaves. The NEUROS can also be staked to receive rewards in the form of NFTs with in-game utility, as well as additional tokens. Token holders can also participate in the governance of the project by voting for important project decisions and community proposals.

Üksuse Shockwaves (NEUROS) allikas Valge raamat Ametlik veebisait

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shockwaves (NEUROS) kohta Kui palju on Shockwaves (NEUROS) tänapäeval väärt? Reaalajas NEUROS hind USD on 0.0023451 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune NEUROS/USD hind? $ 0.0023451 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind NEUROS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Shockwaves turukapitalisatsioon? NEUROS turukapitalisatsioon on $ 84.48K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on NEUROS ringlev varu? NEUROS ringlev varu on 36.02M USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim NEUROS (ATH) hind? NEUROS saavutab ATH hinna summas 0.210037 USD . Mis oli kõigi aegade NEUROS madalaim (ATL) hind? NEUROS nägi ATL hinda summas 0.00171495 USD . Milline on NEUROS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine NEUROS kauplemismaht on -- USD . Kas NEUROS sel aastal kõrgemale ka suundub? NEUROS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake NEUROS hinna ennustust

