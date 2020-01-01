SHITCOIN (SHITCOIN) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi SHITCOIN (SHITCOIN) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

SHITCOIN (SHITCOIN) teave Shitcoin is a meme-based cryptocurrency. It is designed as a fun and community-driven project in the cryptocurrency space. The token leverages humor and internet culture to engage users, and its value is driven largely by community participation and market sentiment. Shitcoin aims to provide a lighthearted alternative to traditional cryptocurrencies, with a focus on creating a space for entertainment and social interaction. The token is currently listed on various cryptocurrency exchanges, and it is supported by an active community on platforms like Telegram and Twitter and its own website . Ametlik veebisait: https://shitcoin.party/ Ostke SHITCOIN kohe!

SHITCOIN (SHITCOIN) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage SHITCOIN (SHITCOIN) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 219.13K $ 219.13K $ 219.13K Koguvaru: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M Ringlev varu: $ 999.92M $ 999.92M $ 999.92M FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 219.13K $ 219.13K $ 219.13K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0.0053713 $ 0.0053713 $ 0.0053713 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0.00021911 $ 0.00021911 $ 0.00021911 Lisateave SHITCOIN (SHITCOIN) hinna kohta

SHITCOIN (SHITCOIN) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud SHITCOIN (SHITCOIN) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHITCOIN tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHITCOIN tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHITCOIN tokeni tokenoomikat, avastage SHITCOIN tokeni reaalajas hinda!

