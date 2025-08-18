Rohkem infot SHIT

Shitcoin on TON logo

Shitcoin on TON hind (SHIT)

Loendis mitteolevad

1 SHIT/USD reaalajas hind:

-3.70%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Shitcoin on TON (SHIT) reaalajas hinnagraafik
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 18:57:46 (UTC+8)

Shitcoin on TON (SHIT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
24 h madal
24 h kõrge

-0.14%

-3.72%

-0.34%

-0.34%

Shitcoin on TON (SHIT) reaalajas hind on $0.00107226. Viimase 24 tunni jooksul SHIT kaubeldud madalaim $ 0.00105752 ja kõrgeim $ 0.00113245 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.052987 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SHIT muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, -3.72% 24 tunni vältel -0.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Shitcoin on TON (SHIT) – turuteave

--
----

Shitcoin on TON praegune turukapitalisatsioon on $ 77.54K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SHIT ringlev varu on 72.30M, mille koguvaru on 72300000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 77.54K.

Shitcoin on TON (SHIT) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Shitcoin on TON ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Shitcoin on TON ja USD hinnamuutus $ +0.0000767462.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Shitcoin on TON ja USD hinnamuutus $ +0.0001654540.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Shitcoin on TON ja USD hinnamuutus $ +0.0001078462719846547.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-3.72%
30 päeva$ +0.0000767462+7.16%
60 päeva$ +0.0001654540+15.43%
90 päeva$ +0.0001078462719846547+11.18%

Mis on Shitcoin on TON (SHIT)

Memecoin on the TON network. A cryptocurrency with little to no value or a digital currency that has no immediate discernible purpose.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Shitcoin on TON (SHIT) allikas

Valge raamat
Ametlik veebisait

Shitcoin on TON hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shitcoin on TON (SHIT) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shitcoin on TON (SHIT) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shitcoin on TON nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shitcoin on TON hinna ennustust kohe!

SHIT kohalike valuutade suhtes

Shitcoin on TON (SHIT) tokenoomika

Shitcoin on TON (SHIT) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHIT tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shitcoin on TON (SHIT) kohta

Kui palju on Shitcoin on TON (SHIT) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHIT hind USD on 0.00107226 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHIT/USD hind?
Praegune hind SHIT/USD on $ 0.00107226. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Shitcoin on TON turukapitalisatsioon?
SHIT turukapitalisatsioon on $ 77.54K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHIT ringlev varu?
SHIT ringlev varu on 72.30M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHIT (ATH) hind?
SHIT saavutab ATH hinna summas 0.052987 USD.
Mis oli kõigi aegade SHIT madalaim (ATL) hind?
SHIT nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SHIT kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHIT kauplemismaht on -- USD.
Kas SHIT sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHIT võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHIT hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.