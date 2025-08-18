Shitcoin on TON (SHIT) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik: $ 0.00105752 $ 0.00105752 $ 0.00105752 24 h madal $ 0.00113245 $ 0.00113245 $ 0.00113245 24 h kõrge 24 h madal $ 0.00105752$ 0.00105752 $ 0.00105752 24 h kõrge $ 0.00113245$ 0.00113245 $ 0.00113245 Kõigi aegade kõrgeim $ 0.052987$ 0.052987 $ 0.052987 Madalaim hind $ 0$ 0 $ 0 Hinnamuutus (1 h) -0.14% Hinnamuutus (1 p) -3.72% Hinnamuutus (7 p) -0.34% Hinnamuutus (7 p) -0.34%

Shitcoin on TON (SHIT) reaalajas hind on $0.00107226. Viimase 24 tunni jooksul SHIT kaubeldud madalaim $ 0.00105752 ja kõrgeim $ 0.00113245 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHITkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.052987 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SHIT muutunud -0.14% viimase tunni jooksul, -3.72% 24 tunni vältel -0.34% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Shitcoin on TON (SHIT) – turuteave

Turuväärtuse hindamine $ 77.54K$ 77.54K $ 77.54K Maht (24 h) ---- -- Täielikult lahjendatud turukapital $ 77.54K$ 77.54K $ 77.54K Ringlev varu 72.30M 72.30M 72.30M Koguvaru 72,300,000.0 72,300,000.0 72,300,000.0

Shitcoin on TON praegune turukapitalisatsioon on $ 77.54K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SHIT ringlev varu on 72.30M, mille koguvaru on 72300000.0. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 77.54K.