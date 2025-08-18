Rohkem infot SHATS

Lehekülga viimati uuendatud: 2025-08-18 16:24:45 (UTC+8)

Shitcats (SHATS) hinna teave (USD)

Shitcats (SHATS) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SHATS kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHATSkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SHATS muutunud -0.67% viimase tunni jooksul, -6.62% 24 tunni vältel -33.30% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Shitcats (SHATS) – turuteave

Shitcats praegune turukapitalisatsioon on $ 303.20K -- 24 tunnise kauplemismahuga. SHATS ringlev varu on 257.78T, mille koguvaru on 398628407707295.8. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 468.87K.

Shitcats (SHATS) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Shitcats ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Shitcats ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Shitcats ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Shitcats ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-6.62%
30 päeva$ 0-70.84%
60 päeva$ 0+28.10%
90 päeva$ 0--

Mis on Shitcats (SHATS)

ShitCats is a community-driven blockchain project that combines creativity, fun, and innovation. At its core, we aim to create an ecosystem where users can interact through our memecoin $SHATS, participate in engaging activities like NFT collections, and compete in our Play-to-Earn game, Meow Arena By Shitcats. It's more than just a project—it's a movement powered by its community, offering opportunities for financial growth, gaming, and collaboration.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Shitcats hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shitcats (SHATS) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shitcats (SHATS) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shitcats nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

SHATS kohalike valuutade suhtes

Shitcats (SHATS) tokenoomika

Shitcats (SHATS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHATS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shitcats (SHATS) kohta

Kui palju on Shitcats (SHATS) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHATS hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHATS/USD hind?
Praegune hind SHATS/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Shitcats turukapitalisatsioon?
SHATS turukapitalisatsioon on $ 303.20K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHATS ringlev varu?
SHATS ringlev varu on 257.78T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHATS (ATH) hind?
SHATS saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade SHATS madalaim (ATL) hind?
SHATS nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SHATS kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHATS kauplemismaht on -- USD.
Kas SHATS sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHATS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHATS hinna ennustust.
Shitcats (SHATS) Olulised valdkonna uudised

Aeg (UTC+8)TüüpTeave
08-17 18:11:00Valdkonna uudised
Total stablecoin market cap grew by 2.18% over the past 7 days, exceeding $276.9 billion
08-17 11:15:00Valdkonna uudised
Ethereum Reserve Company and Various ETFs' Cumulative Holdings Exceed 10 Million Coins
08-16 16:39:00Valdkonna uudised
This week's combined trading volume of spot Bitcoin and Ethereum ETFs reached a historic high, thanks to the surge in Ethereum ETF trading volume
08-16 14:30:00Valdkonna uudised
Ethereum pullback drives altcoin decline, spot ETFs record net outflows, crypto stocks fall in tandem
08-16 04:04:00Valuutapoliitika
Fed Announces Termination of Specific Regulatory Program for Banks' Cryptocurrency Business
08-15 19:17:00Valdkonna uudised
Market pullback affects meme coins, CLIPPY, SPARK, TROLL drop over 30% from monthly highs

