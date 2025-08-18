Mis on Shitcats (SHATS)

ShitCats is a community-driven blockchain project that combines creativity, fun, and innovation. At its core, we aim to create an ecosystem where users can interact through our memecoin $SHATS, participate in engaging activities like NFT collections, and compete in our Play-to-Earn game, Meow Arena By Shitcats. It's more than just a project—it's a movement powered by its community, offering opportunities for financial growth, gaming, and collaboration.

Shitcats (SHATS) tokenoomika

Shitcats (SHATS) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHATS tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shitcats (SHATS) kohta Kui palju on Shitcats (SHATS) tänapäeval väärt? Reaalajas SHATS hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHATS/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHATS/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Shitcats turukapitalisatsioon? SHATS turukapitalisatsioon on $ 303.20K USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHATS ringlev varu? SHATS ringlev varu on 257.78T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHATS (ATH) hind? SHATS saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade SHATS madalaim (ATL) hind? SHATS nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SHATS kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHATS kauplemismaht on -- USD . Kas SHATS sel aastal kõrgemale ka suundub? SHATS võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHATS hinna ennustust

