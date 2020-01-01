Shinji (SHNJ) tokenoomika Avastage olulisi teadmisi Shinji (SHNJ) kohta, sealhulgas selle tokenite pakkumise, jaotusmudeli ja reaalajas turuandmete kohta. Valuuta USD

Shinji (SHNJ) teave Shinji is a memecoin that embodies a spiritual journey inspired by the symbolism of the Japanese koi fish, a symbol of perseverance, strength, and longevity. Rooted in Japanese culture and Buddhism, Shinji offers an exploration of the quest for spiritual wealth and enlightenment. Guided by the image of the koi and its path to wisdom, Shinji invites reflection on the deeper meaning of success beyond material gains, harmonizing the values of Japanese cultural heritage with the world of cryptocurrencies. $SHNJ is a unique ETH token with no presale, no bundle, 0 tax, LP burnt and contract renounced. We're bringing back simplicity to the market with a classic launch to finally bring peace to you degens! Ametlik veebisait: https://shinji.fish/ Ostke SHNJ kohe!

Shinji (SHNJ) tokenoomika ja hinnaanalüüs Avastage Shinji (SHNJ) peamisi tokenoomika ja hinnaandmeid, sh turukapitalisatsiooni, pakkumise üksikasju, FDV ja hinna ajalugu. Saage lühidalt aru tokeni praegusest väärtusest ja turupositsioonist. Turukapital: $ 7.54K $ 7.54K $ 7.54K Koguvaru: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ringlev varu: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (täielikult lahjendatud hindamine): $ 7.54K $ 7.54K $ 7.54K Kõigi aegade kõrgeim: $ 0 $ 0 $ 0 Kõigi aegade madalaim: $ 0 $ 0 $ 0 Praegune hind: $ 0 $ 0 $ 0 Lisateave Shinji (SHNJ) hinna kohta

Shinji (SHNJ) tokenoomika: Põhinäitajate selgitus ja kasutusjuhud Shinji (SHNJ) tokenoomika mõistmine on oluline selle pikaajalise väärtuse, jätkusuutlikkuse ja potentsiaali analüüsimiseks. Peamised näitajad ja nende arvutamise viis: Koguvaru: Maksimaalne loodud või loodavate SHNJ tokenite arv. Ringlev varu: Turul ja avalikkuse käes praegu saadaolevate tokenite arv. Maksimaalne varu: SHNJ tokenite koguarvu range piirang. FDV (täielikult lahjendatud hindamine): Arvutatakse kui praegune hind × maksimaalne pakkumine, mis annab prognoosi turu kogukapitalisatsioonist, kui kõik tokenid on ringluses. Inflatsiooni määr: Peegeldab uute tokenite kasutuselevõtu kiirust, mis mõjutab nappust ja pikaajalist hinnakõikumist. Miks on need näitajad kauplejate jaoks olulised? Suur ringlev varu = suurem likviidsus. Piiratud maksimaalne varu + madal inflatsioon = pikaajalise hinnatõusu potentsiaal. Läbipaistev tokenite jaotus = suurem usaldus projekti vastu ja väiksem tsentraliseeritud kontrolli risk. Kõrge FDV madala praeguse turukapitaliga = võimalikud ülehindamise signaalid. Nüüd, kui te mõistate SHNJ tokeni tokenoomikat, avastage SHNJ tokeni reaalajas hinda!

SHNJ – hinna ennustus Tahaksite teada, kuhu SHNJ võiks suunduda? Meie SHNJ hinnaennustuste leht ühendab turu meeleolu, ajaloolised trendid ja tehnilised näitajad, et pakkuda tulevikku suunatud vaadet. Vaadake SHNJ tokeni hinna ennustust kohe!

