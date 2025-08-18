Rohkem infot BILL

Shill Bill logo

Shill Bill hind (BILL)

Loendis mitteolevad

1 BILL/USD reaalajas hind:

--
----
-0.20%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt.
USD
Shill Bill (BILL) reaalajas hinnagraafik
Shill Bill (BILL) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00807939
$ 0.00807939$ 0.00807939

$ 0
$ 0$ 0

-3.06%

-0.28%

-12.39%

-12.39%

Shill Bill (BILL) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul BILL kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. BILLkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0.00807939 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on BILL muutunud -3.06% viimase tunni jooksul, -0.28% 24 tunni vältel -12.39% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Shill Bill (BILL) – turuteave

$ 6.30K
$ 6.30K$ 6.30K

--
----

$ 6.30K
$ 6.30K$ 6.30K

999.98M
999.98M 999.98M

999,978,114.242471
999,978,114.242471 999,978,114.242471

Shill Bill praegune turukapitalisatsioon on $ 6.30K -- 24 tunnise kauplemismahuga. BILL ringlev varu on 999.98M, mille koguvaru on 999978114.242471. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 6.30K.

Shill Bill (BILL) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Shill Bill ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Shill Bill ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Shill Bill ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Shill Bill ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-0.28%
30 päeva$ 0+1.35%
60 päeva$ 0-76.80%
90 päeva$ 0--

Mis on Shill Bill (BILL)

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Shill Bill (BILL) allikas

Ametlik veebisait

Shill Bill hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shill Bill (BILL) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shill Bill (BILL) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shill Bill nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shill Bill hinna ennustust kohe!

BILL kohalike valuutade suhtes

Shill Bill (BILL) tokenoomika

Shill Bill (BILL) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet BILL tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shill Bill (BILL) kohta

Kui palju on Shill Bill (BILL) tänapäeval väärt?
Reaalajas BILL hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune BILL/USD hind?
Praegune hind BILL/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Shill Bill turukapitalisatsioon?
BILL turukapitalisatsioon on $ 6.30K USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on BILL ringlev varu?
BILL ringlev varu on 999.98M USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim BILL (ATH) hind?
BILL saavutab ATH hinna summas 0.00807939 USD.
Mis oli kõigi aegade BILL madalaim (ATL) hind?
BILL nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on BILL kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine BILL kauplemismaht on -- USD.
Kas BILL sel aastal kõrgemale ka suundub?
BILL võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake BILL hinna ennustust.
Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.