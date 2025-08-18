Mis on Shikoku (SHIK)

SHIKOKU is a decentralized memecoin born on the Ethereum network. The development of the Shikoku Inu Decentralized Ecosystem (SIDE), alongside viral community growth are two of the many goals planned. Another novel creation of SHIKOKU is the publishing of the developer keys for all to verify and use. SHIKOKU aims to be a driving force in the memecoin and education industry, pushing crypto for the betterment of all.

Shikoku (SHIK) tokenoomika

Shikoku (SHIK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHIK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shikoku (SHIK) kohta Kui palju on Shikoku (SHIK) tänapäeval väärt? Reaalajas SHIK hind USD on 0 USD , mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega. Milline on praegune SHIK/USD hind? $ 0 . Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake Praegune hind SHIK/USD on. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit Milline on Shikoku turukapitalisatsioon? SHIK turukapitalisatsioon on $ 1.34M USD . Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta. Milline on SHIK ringlev varu? SHIK ringlev varu on 945.92T USD . Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHIK (ATH) hind? SHIK saavutab ATH hinna summas 0 USD . Mis oli kõigi aegade SHIK madalaim (ATL) hind? SHIK nägi ATL hinda summas 0 USD . Milline on SHIK kauplemismaht? Reaalajas 24 tunnine SHIK kauplemismaht on -- USD . Kas SHIK sel aastal kõrgemale ka suundub? SHIK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHIK hinna ennustust

