Shikoku logo

Shikoku hind (SHIK)

Loendis mitteolevad

1 SHIK/USD reaalajas hind:

--
----
-4.80%1D
mexc
Need tokeni andmed pärinevad kolmandatelt osapooltelt. MEXC tegutseb üksnes teabe koondajana. Avastage teisi MEXC hetketurul noteeritud tokeneid!
USD
Shikoku (SHIK) reaalajas hinnagraafik
Shikoku (SHIK) hinna teave (USD)

24-tunnine hinnamuutuste vahemik:
$ 0
$ 0$ 0
24 h madal
$ 0
$ 0$ 0
24 h kõrge

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-1.32%

-5.06%

-5.97%

-5.97%

Shikoku (SHIK) reaalajas hind on --. Viimase 24 tunni jooksul SHIK kaubeldud madalaim $ 0 ja kõrgeim $ 0 näitab aktiivset turu volatiivsust. SHIKkõigi aegade kõrgeim hind on $ 0 ja kõigi aegade madalaim hind on $ 0.

Lüliajalise tootluse osas on SHIK muutunud -1.32% viimase tunni jooksul, -5.06% 24 tunni vältel -5.97% viimase 7 päeva jooksul. See annab teile kiire ülevaate MEXC uusimatest hinnatrendidest ja turudünaamikast.

Shikoku (SHIK) – turuteave

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

--
----

$ 1.34M
$ 1.34M$ 1.34M

945.92T
945.92T 945.92T

945,922,761,620,941.6
945,922,761,620,941.6 945,922,761,620,941.6

Shikoku praegune turukapitalisatsioon on $ 1.34M -- 24 tunnise kauplemismahuga. SHIK ringlev varu on 945.92T, mille koguvaru on 945922761620941.6. Selle täielikult lahjendatud väärtus (FDV) on $ 1.34M.

Shikoku (SHIK) hinnaajalugu USD

Tänase päeva jooksul oli üksuse Shikoku ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 30 päeva jooksul oli üksuse Shikoku ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 60 päeva jooksul oli üksuse Shikoku ja USD hinnamuutus $ 0.
Viimase 90 päeva jooksul oli üksuse Shikoku ja USD hinnamuutus $ 0.

PerioodMuutus (USD)Muutus (%)
Täna$ 0-5.06%
30 päeva$ 0+22.33%
60 päeva$ 0+66.53%
90 päeva$ 0--

Mis on Shikoku (SHIK)

SHIKOKU is a decentralized memecoin born on the Ethereum network. The development of the Shikoku Inu Decentralized Ecosystem (SIDE), alongside viral community growth are two of the many goals planned. Another novel creation of SHIKOKU is the publishing of the developer keys for all to verify and use. SHIKOKU aims to be a driving force in the memecoin and education industry, pushing crypto for the betterment of all.

MEXC on juhtiv krüptoraha börs, mida usaldab üle 10 miljoni kasutaja kogu maailmas. See on tuntud kui kõige suurema tokenite valikuga, kiireima tokenite noteerimise ja turu madalaimate kauplemiskuludega börs. Liituge nüüd MEXC-ga, et kogeda tipptasemel likviidsust ja turu kõige konkurentsivõimelisemaid tasusid!

Üksuse Shikoku (SHIK) allikas

Ametlik veebisait

Shikoku hinna ennustus (USD)

Kui palju on Shikoku (SHIK) väärt USD homme, järgmisel nädalal või järgmisel kuul? Kui kõrgeks võiksid teie Shikoku (SHIK) varad olla hinnatud aastatel 2025, 2026, 2027, 2028 – või isegi 10 või 20 aasta pärast? Kasutage meie hinna ennustuse tööriista, et uurida Shikoku nii lühi- kui ka pikaajalisi prognoose aasta kohta.

Vaadake Shikoku hinna ennustust kohe!

SHIK kohalike valuutade suhtes

Shikoku (SHIK) tokenoomika

Shikoku (SHIK) tokenoomika mõistmine võib anda sügavama ülevaate selle pikaajalisest väärtusest ja kasvupotentsiaalist. Alates sellest, kuidas tokeneid jaotatakse, kuni pakkumise haldamiseni, paljastab tokenoomika projekti majanduse põhistruktuuri. Lisateavet SHIK tokenite ulatusliku tokenoomika kohta leiate nüüd!

Inimesed küsivad järgmist. Muud küsimused üksuse Shikoku (SHIK) kohta

Kui palju on Shikoku (SHIK) tänapäeval väärt?
Reaalajas SHIK hind USD on 0 USD, mida uuendatakse reaalajas uusimate turuandmetega.
Milline on praegune SHIK/USD hind?
Praegune hind SHIK/USD on $ 0. Täpse tokeni konverteerimise jaoks vaadake MEXC konverterit.
Milline on Shikoku turukapitalisatsioon?
SHIK turukapitalisatsioon on $ 1.34M USD. Turukapitalisatsioon = praegune hind × ringlev varu. See näitab tokeni kogu turuväärtust ja edetabelikohta.
Milline on SHIK ringlev varu?
SHIK ringlev varu on 945.92T USD.
Mis oli kõigi aegade kõrgeim SHIK (ATH) hind?
SHIK saavutab ATH hinna summas 0 USD.
Mis oli kõigi aegade SHIK madalaim (ATL) hind?
SHIK nägi ATL hinda summas 0 USD.
Milline on SHIK kauplemismaht?
Reaalajas 24 tunnine SHIK kauplemismaht on -- USD.
Kas SHIK sel aastal kõrgemale ka suundub?
SHIK võib sel aastal turutingimustest ja projektide arengust olenevalt veelgi tõusta. Põhjalikuma analüüsi saamiseks vaadake SHIK hinna ennustust.
Lehekülge viimati uuendatud: 2025-08-18 15:14:36 (UTC+8)

Lahtiütlus

Krüptorahade hindu mõjutavad suured tururiskid ja hindade volatiilsus. Peaksite investeerima projektidesse ja toodetesse, millega olete tuttav ja millega kaasnevaid riske te mõistate. Peaksite hoolikalt läbi mõtlema oma investeerimiskogemuse, finantsolukorra, investeerimiseesmärgid ja riskitaluvuse ning konsulteerima enne investeeringu tegemist sõltumatu finantsnõustajaga. Seda materjali ei tohiks tõlgendada finantsnõuandena. Varasemad tulemused ei ole edasiste tulemuste usaldusväärne indikaator. Teie investeeringu väärtus võib nii langeda kui ka tõusta ja te ei pruugi investeeritud summat tagasi saada. Teie vastutate ainuisikuliselt oma investeerimisotsuste eest. MEXC ei vastuta võimalike kahjude eest. Lisateabe saamiseks vaadake meie kasutustingimusi ja riskihoiatust. Pange tähele, et siin esitatud ülalmainitud krüptorahaga seotud andmed (nt selle praegune reaalajas hind) põhinevad kolmandate osapoolte allikatel. Need on esitatud teile „olemasoleval kujul“ ainult informatiivsel eesmärgil, ilma igasuguse kinnituse või garantiita. Kolmandate osapoolte saitidele viivad lingid on samuti MEXC kontrolli alt väljas. MEXC ei vastuta selliste kolmandate osapoolte saitide ja nende sisu usaldusväärsuse ning täpsuse eest.